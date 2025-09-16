Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović stavili su tačku na brak nakon devet godina.

Kako piše "Telegraf", Maja i Danilo su se mirno razišli, a ona će ostati da živi u Italiji.

Kako je doskorašnja tašta pričala o Dači

Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović su više od decenije bili u vezi, a devet godina u braku. Jednom prilikom njeni roditelji progovorili su o odnosu sa zetom. Foto: Profimedia

Majka Maje Ognjenović, Bosa, je svojevremeno otkrila da li je njena ćerka imala podjednaku podršku roditelja kada im je saopštila da je njen emotivni izabranik Danilo Ikodinović, uspešni bivši vaterpolista koji iza sebe već ima dva braka i dve ćerke, Anđelu i Hanu.

Foto: N. Paraušić

- Kad je Maja rešila svoj emotivni status sa Danilom Ikodinovićem, tu mi nismo imali šta da kažemo. To je njen izbor - rekla je Bosa Ognjenović i dodala da joj je Dača oduvek bio omiljeni vaterpolista. Foto: ATA images

- Prvi zvaničan susret sa njim bio je u Danilovom restoranu. Pazite kakva je to sudbina, njega sam izdvajala u toj generaciji vaterpolista. Izdvajala sam uvek Ćirića i Danila, i eto on je dopao da mi bude zet. I ne žalim se, Maji je lepo. Danilo je razume - zaključila je majka Maje Ognjenović koja sa zetom ima korektan odnos.

