Potvrđena je optužnica protiv Momčila Otaševića zbog neovlašćenog snimanja bivše supruge, koleginice Jelene Perčin.

Opštinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv glumca Momčila Otaševića u jednom od dva krivična dela koja su mu se stavljala na teret. Reč je o krivičnom delu neovlašćtenog zvučnog snimanja i prisluškivanja. Glumcu će uskoro početi suđenje. Foto: Amir Hamzagic/ATAImages

Sud je na sednici optužnog veća poništio raniji kazneni nalog, kojim je Otašević bio proglašen krivim bez rasprave, te razdvojio postupak na dva dela. Za prvo krivično delo postupak je obustavljen jer je oštećena osoba, Jelena Perčin, povukla predlog za krivično gonjenje.

Mediji su ranije objavili da je Momčilo u stanu u kojem je živela Jelena, iznad ormarića sa brojilima za gas i struju, postavio mali crni uređaj dimenzija 6x8 cm, koji je bio sakriven iza dve letvice. Policija je pronašla 10.000 snimaka koji su na taj način nastali.

Foto: Printskrin/Jutjub/RECreativno sa Dijanom Tepšić, ATA imeges

Sud je u obrazloženju naveo da postoje dokazi koji ukazuju na osnovanu sumnju da je glumac počinio krivično delo iz tačke 2 optužnice. Ti dokazi uključuju zapisnike o pretresu stana i drugih prostora, potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, audio-video snimke ispitivanja okrivljenog, kao i iskaze svedoka.

Potvrda optužnice ne znači da je Otašević proglašen krivim, već da predmet ide na suđenje. Na glavnoj raspravi, koja je javna, tužilac će izneti optužbe, odbrana će imati priliku da ih ospori i predloži svoje dokaze, a sud će na kraju doneti presudu – osuđujuću ili oslobađajuću.

(Indeks)

BONUS VIDEO: