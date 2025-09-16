Iza sebe Robert Redford je ostavio bogato filmsko nasleđe, ali i veliku porodicu. Sa svojom prvom suprugom, Lolom Van Vagenen, imao je četvoro dece – Skota, Šonu, DŽejmsa i Ejmi. Nažalost, dva sina su mu preminula, a njegova deca i unuci nastavili su da slede njegove umetničke i aktivističke korake.

Skot Entoni Redford – sin koji je prerano otišao

Prvorođeni sin Skot rođen je 1. septembra 1959, ali je preminuo samo dva i po meseca kasnije od sindroma iznenadne smrti odojčadi (SIDS). Redford je kasnije priznao da je gubitak ostavio trajne posledice na njega i suprugu, iako su nastavili dalje i izgradili porodicu.

Prošlo je mnogo vremena pre nego što je Robert javno progovorio o Skotovoj smrti, ali posle 52 godine je otvoreno progovorio o tragičnom događaju u intervjuu za Denver Post. Foto: Profimedia

- Bili smo veoma mladi... Nismo znali ništa o tome, tako da jedino što mislite jeste da ste uradili nešto pogrešno - objasnio je. Nastavio je, „kao roditelj, skloni ste da krivite sebe. To stvara ožiljak koji verovatno nikada u potpunosti ne zaceli.“

Sindrom iznenadne smrti odojčadi (SIMD) postao je imenovani entitet 1969. godine, a danas je vodeći uzrok smrti kod beba od jednog meseca do godinu dana. Sahranjen je u blizini kuće Roberta i Lole u ​​Provostu, Juta.

Šona DŽin Redford (63) završila je umetnost na Univerzitetu Kolorado. Udata je za pisca Erika Šlosera, autora bestselera Fast Food Nation, sa kojim ima dvoje dece – Micu i Konora. Redford je više puta isticao da upravo Šona, Ejmi i pokojni DŽejms nasleđuju i razvijaju njegov rad kroz „Sandens institut“.

DŽejms „DŽejmi“ Redford – reditelj i aktivista

Drugi sin, DŽejms Redford, rođen je 1962. godine. Kao mladić suočio se s ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog čega je imao dve transplantacije jetre. To iskustvo inspirisalo ga je da pokrene Institut za podizanje svesti o transplantaciji, a kasnije i da režira dokumentarce o donaciji organa. Sa ocem je 2005. osnovao Redford Centar, organizaciju posvećenu ekologiji i filmskom aktivizmu. Preminuo je 2020. od raka jetre.

Bio je oženjen Kajl Redford, sa kojom je imao sina Dilana i ćerku Lenu.

Najmlađa ćerka, Ejmi Hart Redford (53), odrasla je između NJujorka i Jute, a kasnije se posvetila pozorištu i filmu. Režirala je film "Gitara" i brojne muzičke spotove, a vodi i podkast Scrappy Broads. Bila je udata za reditelja Meta Ogasta, sa kojim ima ćerku Iden i bliznakinje rođene 2010. godine.

