U medijima je danas osvanula vest da se Natašin bivši muž Dača Ikodinović razvodi od odbojkašice Maje Ognjenović, a pevačica je u jeku te priče podelila objavu na Instagramu i pokazala kako trenutno provodi vreme.

Bekvalčeva se ne odvaja od njihove naslednice Hane, a poslednje dane leta njih dve provode u šetnji glavnim gradom Španije.

Na Natašinom storiju vidi se kako se njih dve šetaju ulicama Madrida, vidno raspoložene i nasmejane, a u jednom trenutku Nataša Bekvalac je zagrlila i poljubila ćerku, što je potom učinila i Hana. Foto: Instagram printskrin/bekvalceva

Razvode se Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović

Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

Kako Telegraf saznaje, poznati par je nedavno odlučio da stavi tačku na brak dug devet godina.

Foto: N. Skenderija/N. Paraušić

Razmirice između Danila i Maje bile su redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.

Kako navodi izvor, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.

