Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović stavili su tačku na brak nakon devet godina.

Kako piše "Telegraf", Maja i Danilo su se mirno razišli, a ona će ostati da živi u Italiji (detalje o razvodu Maje Ognjenović i Dače Ikodinovića pročitajte na OVOM linku).

I pre Dače volela sportistu

Odbojkašica Maja Ognjenović bila je godinama u vezi sa košarkašem Milošem Teodosićem.

Kada su Maja i Miloš raskinuli 2013. godine, svi su bili iznenađeni, jer se očekivalo da svoju vezu krunišu brakom.

Ipak, oboje su na kraju našli svoju sreću kraj drugih ljudi, Maja pored Danila Ikodinovića, a Miloš u braku sa glumicom Jelisavetom Orašanin.

Foto: N. Paraušić

 

Naime, poznati sportisti, u to vreme na početku karijere, četiri godine uživali su u romansi, ali obaveze su ih vodile na razne krajeve sveta, što je umnogome doprinelo da se emocije ohlade.

Foto: M.V.

 

Miloš i Maja počeli su da se zabavljaju 2008. godine, da bi 2010. objavili veridbu. Tada su oboje igrali u "Olimpijakosu" i živeli pod istim krovom.

Pročitajte još

MAJINA MAJKA PROGOVORILA O DAČI "On nam je dopao kao zet"

MAJINA MAJKA PROGOVORILA O DAČI "On nam je dopao kao zet"

12:13

DAČA O 2. RAZVODU "Teško, raspadalo se -normalan bi poludeo"

DAČA O 2. RAZVODU "Teško, raspadalo se -normalan bi poludeo"

12:01

OTKRIVEN RAZLOG: Razveli se Maja Ognjenović i Dača Ikodinović

OTKRIVEN RAZLOG: Razveli se Maja Ognjenović i Dača Ikodinović

11:37

REŠILA DA STAVI TAČKU: "Ne družim se više sa Cecom!"

REŠILA DA STAVI TAČKU: "Ne družim se više sa Cecom!"

11:04

Foto: printskrin instagram jagodenamagli

 

Kasnije je Miloš otišao u Moskvu, a Maja u Berlin, i razdvajanje profesionalnih puteva nagovestilo je razlaz na privatnom planu, preneo je "Hello".

HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Sport

HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!

SKANDAL: Sin legendarnog sportiste uhvaćen sa kokainom i - pušten! A kazna? Da se izvini policajcu!
Sport

SKANDAL: Sin legendarnog sportiste uhvaćen sa kokainom i - pušten! A kazna? Da se izvini policajcu!

BONUS VIDEO:

 

#Maja Ognjenović #odbojkašica Maja Ognjenović #Maja Ognjenović i Miloš Teodosić #Maja Ognjenović i Miloš Teodosić raskid #Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović #Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović razvod #Miloš Teodosić #košarkaš Miloš Teodosić #Danilo Ikodinović razvod #Danilo Ikodinović #vaterpolista Danilo Ikodinović #razvod #razvod Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović #VIP
Komentari 0
МОСКВА ОБЈАВИЛА ДАТУМ КАДА СЕ ПЛАНИРА МАЈДАН У СРБИЈИ

MOSKVA OBJAVILA DATUM KADA SE PLANIRA MAJDAN U SRBIJI