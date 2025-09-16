Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović stavili su tačku na brak nakon devet godina.

Kako piše "Telegraf", Maja i Danilo su se mirno razišli, a ona će ostati da živi u Italiji (detalje o razvodu Maje Ognjenović i Dače Ikodinovića pročitajte na OVOM linku).

I pre Dače volela sportistu

Odbojkašica Maja Ognjenović bila je godinama u vezi sa košarkašem Milošem Teodosićem.

Kada su Maja i Miloš raskinuli 2013. godine, svi su bili iznenađeni, jer se očekivalo da svoju vezu krunišu brakom.

Ipak, oboje su na kraju našli svoju sreću kraj drugih ljudi, Maja pored Danila Ikodinovića, a Miloš u braku sa glumicom Jelisavetom Orašanin. Foto: N. Paraušić

Naime, poznati sportisti, u to vreme na početku karijere, četiri godine uživali su u romansi, ali obaveze su ih vodile na razne krajeve sveta, što je umnogome doprinelo da se emocije ohlade. Foto: M.V.

Miloš i Maja počeli su da se zabavljaju 2008. godine, da bi 2010. objavili veridbu. Tada su oboje igrali u "Olimpijakosu" i živeli pod istim krovom.

Kasnije je Miloš otišao u Moskvu, a Maja u Berlin, i razdvajanje profesionalnih puteva nagovestilo je razlaz na privatnom planu, preneo je "Hello".

