Donja Gorevnica je rodno mesto slavne glumice Sonje Savić, koja je rođena na današnji dan 1961. godine. Kako Kurir prenosi, svojevremeno je posećeno ovo selo gde se nalazi porodična kuća pokojne dramske umetnice, kao i groblje na kom je sahranjena.

Foto:D.Milovanović

Prošle jeseni, prilikom obilaska njenog porodičnog doma, zatečen je ružan prizor u dvorištu i zapuštena kuća. Fotografije su tada zabeležile napuštene objekte, popucalu ploču, prozore i vrata, a sve je bilo prekriveno paučinom i prašinom.

Zapušteni prizori slamaju srca

Kuća je već godinama u vlasništvu umetničke galerije „Nadežda Petrović“ iz Čačka, a predstavnici galerije su tada negodovali zbog fotografija koje su se pojavile u javnosti. Objašnjavali su da se „samo tako zadesilo“, da je bila jesen, da lišća ima svuda i da je dan bio tmuran, pa su zbog toga fotografije, kako su tvrdili, izgledale lošije.

Isto mesto posetila je i ekipa Kurira tokom sunčanog i lepog majskog dana ove godine, ali je prizor bio još gori. Situacija s kućom bila je još lošija – celo dvorište zaraslo je u travu i korov, a zbog katanca na kapiji nije bilo moguće prići bliže kući.

Komšinica otkrila istinu

Komšinica Milunka, koja živi pored, bila je raspoložena da podeli svoje mišljenje.

– Ma ovo je jedna opšta katastrofa. Rekla sam ovima iz galerije kada su dolazili svašta, niko ništa ne čisti, niko ništa ne održava. Ako su se već nekog posla prihvatili, neka ga onda rade kako treba. Sonja jeste bila divna i volela sam njenu porodicu i nju, ali meni ovo smeta i zbog moje kuće lično. Skupljaju se psi u tom dvorištu, ide toplo vreme, ima velike trave i nekog drveća, plašim se da zmije ne krenu da se skupljaju pa kod mene da prelaze. Neću da živim pored krša i loma, ceo komšiluk je ovde ljut i besan zbog ove situacije – ispričala je komšinica, koja je pomogla da se pronađe mesto na kojem Sonja počiva.

Gde je sahranjena Sonja Savić?

Za razliku od drugih slavnih ličnosti, Sonja Savić je sahranjena skromno, na starom seoskom groblju do kog je teško doći. Ipak, za razliku od njene kuće, ovde je situacija mnogo bolja – grob se održava redovno, vidi se da je često posećivan i da ima dosta cveća.

Naša slavna glumica počiva zajedno sa svojom majkom, ocem, babom i dedom. NJen grob od svih zauzima najviše mesta, a tu se nalaze i dve slike – jedna uklesana, a druga na spomeniku. Pored te druge fotografije nalazi se i citat iz pesme Arsena Dedića „Ofelija“:

„Sada ležiš na dnu vode, iznad tebe šaš i trava, kao leptir koji ode, kao dete koje spava dok te ljulja val za valom, sanjamo da si nam još živa.“

Sonja Savić preminula je 23. septembra 2008. godine, a na današnji dan proslavila bi 64. rođendan

Kurir