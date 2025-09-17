I dok čitava javnost emotivnog partnera Snežane Đurišić zna kao Vanju, njegovo ime zapravo je Jovan Milošević.

Foto: ATA images

- Snežanin partner se ne zove Vanja već Jovan. Malo ko zna da je to njegovo pravo ime jer ga već svi dugo zovu Vanja! Čak i njegovi prijatelji, ali i kolege ga oslovljavaju nadimkom, a ne imenom, a on se ne buni. To je malo neobično jer ispada kao da nešto krije - rekao je svojevremeno izvor za "Alo", dok Snežana zna da njen partner voli da ga oslovljavaju nadimkom, pa oduvek poštuje njegovu odluku, učestvujući tako sa njim u malenoj misteriji koja prati njegovo ime. Foto: ATA images

- Tačno je da je moje pravo ime Jovan, a nadimak mi je Vanja od detinjstva. Jedino me majka zove imenom kada je ljuta na mene, a svi ostali nadimkom - potvrdio je doktor Milošević.

