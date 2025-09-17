I dok čitava javnost emotivnog partnera Snežane Đurišić zna kao Vanju, njegovo ime zapravo je Jovan Milošević.

Foto: ATA images

 

- Snežanin partner se ne zove Vanja već Jovan. Malo ko zna da je to njegovo pravo ime jer ga već svi dugo zovu Vanja! Čak i njegovi prijatelji, ali i kolege ga oslovljavaju nadimkom, a ne imenom, a on se ne buni. To je malo neobično jer ispada kao da nešto krije - rekao je svojevremeno izvor za "Alo", dok Snežana zna da njen partner voli da ga oslovljavaju nadimkom, pa oduvek poštuje njegovu odluku, učestvujući tako sa njim u malenoj misteriji koja prati njegovo ime.

Foto: ATA images

 

- Tačno je da je moje pravo ime Jovan, a nadimak mi je Vanja od detinjstva. Jedino me majka zove imenom kada je ljuta na mene, a svi ostali nadimkom - potvrdio je doktor Milošević.

U BARSELONI IMA 259 HILJADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Sport

U BARSELONI IMA 259 HILJADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)

HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Sport

HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

"Pre bih digla ruku na sebe nego da se udam za njega"

"Pre bih digla ruku na sebe nego da se udam za njega"

07:55

"NEMOJ MI O LOJALONOSTI": Dea šokirala objavom

"NEMOJ MI O LOJALONOSTI": Dea šokirala objavom

08:59

"POCEPALI SU MI USNU": Boki 13 o danima u zatvoru

"POCEPALI SU MI USNU": Boki 13 o danima u zatvoru

08:40

"Brat mi je nudio pare da ne uđem u rijaliti"

"Brat mi je nudio pare da ne uđem u rijaliti"

08:03

#dr Vanja Milošević #Vanja Milošević #Ginekolog Vanja Milošević #doktor Vanja Milošević #pravo ime #pravo ime Vanja Milošević #Snežana Đurišić #pevačica Snežana Đurišić #VIP
Komentari 0
ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СРЕДУ, 17. СЕПТЕМБАР: Шкорпија има проблеме на послу, Бик у дому, Лав доноси важну одлуку, Водолија добија креативну идеј

DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 17. SEPTEMBAR: Škorpija ima probleme na poslu, Bik u domu, Lav donosi važnu odluku, Vodolija dobija kreativnu idej