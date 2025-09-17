Do incidenta je došlo tokom vojne inspekcije. Nakon što su ih dočekali princ i princeza od Velsa, Trampovi su se sreli sa kraljem i kraljicom. Tokom pregleda počasne garde, Tramp je koračao ispred kralja Čarlsa, ležerno razgovarajući sa jednim od gardista. Ovaj potez predstavlja ozbiljno kršenje protokola, budući da kraljevski bonton nalaže da sve osobe, uključujući i članove kraljevske porodice, hodaju iza monarha.

Lavina kritika na internetu

Trampov potez odmah je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama. Jedan korisnik X-a je uz fotografiju napisao: "Tramp hoda ispred kralja. Taj čovek je sramota i nema poštovanja prema kralju. Nije ga imao ni prema pokojnoj kraljici..." Foto: Profimedia

Drugi su se nadovezali u sličnom tonu. "Tramp je narcis, ne misli da iko drugi može da bude važniji od njega", glasio je jedan komentar, dok je treći korisnik istakao: "Donald Tramp koji vodi britansku vojsku i hoda ispred kralja govori sve." Komentari poput "Opet je otišao i hodao ispred monarha…" uz emodži koji prikazuje dlan preko lica te "Ovo je uvreda kralju" samo su neki u nizu negativnih reakcija.

I Melanija prekršila protokol?

Mnogi su takođe primetili da se Melanija nije naklonila ni princezi Kejt ni kraljici Kamili, što su protumačili kao kršenje protokola. Foto: Profimedia

Kraljevska istoričarka Marlen Kenig pojasnila je zašto se Melanija nije naklonila, otkrivši da za nju ne vrede ista pravila kao na članove britanske kraljevske porodice prilikom pozdrava monarhu.

- Nije uobičajeno da se Amerikanci, ili uopšte ljudi iz zemalja u kojima kralj Čarles nije suveren, naklanjaju ili klanjaju - izjavila je za HELLO!. Foto: Profimedia

Marlen je dodala da ovo pravilo potIče još iz 1776. i Američke revolucije. U Deklaraciji o nezavisnosti stoji da su "svi ljudi stvoreni jednaki"; nacija je utemeljena na odbacivanju ideje da su neki ljudi rođeni sa višim društvenim statusom, što znači da se činovi pokornosti poput naklona ili klanjanja ne uklapaju u njihove temeljne vrednosti.

Poseta pod strogim obezbeđenjem

Donald i Melanija Tramp borave u Ujedinjenom Kraljevstvu do četvrtka uveče. Zbog visokog rizika i dva pokušaja atentata na Trampa u nešto više od godinu dana, njihova poseta odvija se pod najvišim merama sigurnosti i bez javnih pojavljivanja. Program poseta uključuje obilazak grobnice kraljice Elizabete II, ručak sa kraljevskom porodicom, posebnu vojnu ceremoniju i raskošni državni banket u njihovu čast.

BONUS VIDEO: