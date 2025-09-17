Minja Subota preminuo je na današnji dan 2021. godine u Beogradu.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Rođen je 8. novembra 1938. godine u Sarajevu, od oca Ante i majke Desanke, a na krštenju je dobio ime Milan. Ipak, retko ko ga je kasnije oslovljavao tim imenom, jer je još kao dečak od roditelja je dobio nadimak Minja, koji je postao njegov zaštitni znak. Foto: V. Danilov

Toliko je postao prepoznatljiv da su mnogi roditelji širom regiona kasnije davali isto ime svojoj deci, upravo zbog popularnosti koju je stekao.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Napisao je mnoge kompozicije zabavne muzike i šansona, a kao vokalni solista snimio veliki broj ploča.

Uz njegove pesme i interpretacije odrasle su generacije dece ("Deca su ukras sveta", "Išli smo u Afriku", "Razbole se lisica"...), a kao veliki televizijski šoumen predstavio se u kultnoj emisiji "Od glave do pete", "Igre bez granica" i "Muzički tobogan".

Minjin otac spasio Glavnu poštu

Rodnog Sarajeva Minja se nije ni sećao. Prva njegova sećanja bila su vezana za Zagreb, gde se porodica Subota preselila pred početak Drugog svetskog rata. Bila su to teška vremena jer je usledilo stvaranje NDH.

NJegovog oca kao inženjera Glavne pošte ustaše nisu dirale, ali je popularni Minja istakao da je nekoliko puta bio u velikoj opasnosti.

Minjin otac, Ante Subota, bio je inženjer u Glavnoj pošti u Zagrebu tokom Drugog svetskog rata, a njegova hrabrost spasila je poštu od uništenja od strane Nemaca povlačenja.

- Nekako smo preživeli rat - prisetio se Minja, objašnjavajući kako su Nemci planirali da dignu poštu u vazduh.

Ante Subota, shvativši opasnost, hrabro se uputio do njih.

- Nemci hoće da vam dignu Glavnu poštu u vazduh, a to vam je imovina NDH, spasavajte kako znate - rekao im je Minjin otac.

Ustaše su odmah reagovale, zauzele poštu i deminirale eksploziv koji su Nemci postavili.

Porodica Subota umalo završila u Jasenovcu

Ipak, najdramatičniji trenutak usledio je kada je porodica bila na ivici da završi u Jasenovcu. Naime, Minjin stric Nikola bio je u partizanima i jedne večeri je došao u kuću gde je mladi Minja sa roditeljima, kako bi uzeo važna dokumenta. Samo sat nakon što je otišao, počela je racija.

- Marica je jurila kroz grad, ustaše lupaju na vrata, viču: "Ovoga držite, ostale hvatajte!". Glavni među njima je odvodio ljude u Jasenovac, maltretirao mog oca, tvrdeći da mu je brat bio ovde - ispričao je Minja jednom prilikom.

Ali u najdramatičnijem trenutku, ustaša koji je bio glavni prepoznao je Minjinu majku kao sestru svog školskog druga iz Sarajeva. I zbog te slučajnosti, naredio je svim ostalima da se povuku spasivši porodicu Subota od sigurnog stradanja.

Minja Subota preminuo je 17. septembra 2021. u 82. godini. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Informer