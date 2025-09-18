Nakon vesti da ima novu devojku, za medije se oglasio novinar crne hronike Mladen Mijatović, koji je progovorio o svom životu nakon povratka u Srbiju, a dotakao se i bivše devojke Dee Đurđević.

Naime, Mladen je na početku razgovora prokomentarisao navode o njegovoj novoj emotivnoj vezi. Foto: ATA images/A. H.

- Ne mogu da komentarišem, nakon dve godine u diplomatiji danas sam se vratio i počeo da radim na Pinku i fokusiran sam isključivo na svoj posao. To je moj odgovor na vaše pitanje - rekao je Mijatović za "Blic".

Nije želeo da komentariše svoj emotivni život, ali se osvrnuo na svoj povratak u Srbiju, ističući da su ga kolege srdačno dočekale.

"Dea je moja bivša devojka"

- Posle dve godine sam se vratio iz diplomatije, danas mi je prvi dan na poslu, veoma sam zadovoljan i srećan. Kolege su oduševljene, lepo su me dočekali, zajedno srećni i zadovoljni. Nisam ni iznenađen, znao sam da će tako da bude, mi smo jedan dobar tim, dobri ljudi, odrasli profesionalci. Baš mi je drago da su me tako prijatno primili - rekao je on i otkrio da li mu smeta što ga i dalje povezuju sa bivšom partnerkom Deom sa kojom je bio u dugogodišnjoj u emotivnoj vezi.

- Ona je moja bivša devojka, tako da, nemam ja ništa... Svako živi svoj život, a kažem vam, ja sam fokusiran na posao i to mi je apsolutni prioritet - zaključio je on.

Smuvao koleginicu sa Pinka

Novinar crne hronike Mladen Mijatović vratio se u Beograd i ponovo počeo da radi na televiziji Pink, a to nije jedina novost u njegovom životu.

Nakon raskida sa Deom Đurđević, on je sada u novoj emotivnoj vezi. Foto: V. Danilov

Naime, kako prenosi "Republika.rs", Mladenova nova devojka je takođea koleginica sa Pinka.

- Sve kolege su se obradovale kada su saznale da se Mladen vraća, a inače je u vezi sa koleginicom koja se bavi praćenjem suđenja. Oni su se preko posla i upoznali - ispričao je izvor.

