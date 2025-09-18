Koncert grupe "The Lemonheads" u Zagrebu završen je nakon samo pola sata zbog nervnog sloma Evana Danda. Publika razočarana, traži povraćaj novca od organizatora.

Brojni fanovi grupe "The Lemonheads" okupili su se u utorak, 16. septembra, u zagrebačkom "Vintage Industrial Bar-u" kako bi uživo čuli legendarni album "Come on Feel the Lemonheads", izdanje koje je bendu donelo svetsku slavu i popularnost koja je trajala više od tri decenije.

Međutim, koncert je završen neslavno – posle samo pola sata nastup je prekinut, a frontmen Evan Dando, jedini originalni član benda osnovanog 1986. godine, doživeo je nervni slom na sceni.

Pojavio se snimak trenutka kada je pevač "The Lemonheadsa" doživeo nervni slom

Kako to obično biva, teško da tako dramatične scene poput nervnog sloma Evana Danda ne bude snimljen.

Na društvenim mrežama se pojavio video kako Dando lomi sve pred sobom i ubrzo silazi sa bine.

Pogledajte i sami te trenutke:

BONUS VIDEO: