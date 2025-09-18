Koncert grupe "The Lemonheads" u Zagrebu završen je nakon samo pola sata zbog nervnog sloma Evana Danda. Publika razočarana, traži povraćaj novca od organizatora.

Brojni fanovi grupe "The Lemonheads" okupili su se u utorak, 16. septembra, u zagrebačkom "Vintage Industrial Bar-u" kako bi uživo čuli legendarni album "Come on Feel the Lemonheads", izdanje koje je bendu donelo svetsku slavu i popularnost koja je trajala više od tri decenije.

 

 

Međutim, koncert je završen neslavno – posle samo pola sata nastup je prekinut, a frontmen Evan Dando, jedini originalni član benda osnovanog 1986. godine, doživeo je nervni slom na sceni.

Pročitajte još

Poznati glumac (46) na mestu mrtav, auto se zakucao u njega

Poznati glumac (46) na mestu mrtav, auto se zakucao u njega

12:34

SPASILI SMO GALETA Pevač Kerbera ušao u ostavu i video zmiju

SPASILI SMO GALETA Pevač Kerbera ušao u ostavu i video zmiju

11:37

HRVATI PROTIV BAJAGE: Pozvali ga, pa otkazali nastup

HRVATI PROTIV BAJAGE: Pozvali ga, pa otkazali nastup

17:29

2 DANA NAKON SVADBE: Od čega je umrla bosanska influenserka?

2 DANA NAKON SVADBE: Od čega je umrla bosanska influenserka?

16:48

Pojavio se snimak trenutka kada je pevač "The Lemonheadsa" doživeo nervni slom

Kako to obično biva, teško da tako dramatične scene poput nervnog sloma Evana Danda ne bude snimljen.

Na društvenim mrežama se pojavio video kako Dando lomi sve pred sobom i ubrzo silazi sa bine.

Pogledajte i sami te trenutke:

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju
Sport

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

MURINJO UZEO 105 MILIONA EVRA - I TO KAKO! Od danas ima novi klub, ali...
Sport

MURINJO UZEO 105 MILIONA EVRA - I TO KAKO! Od danas ima novi klub, ali...

BONUS VIDEO:

#Evan Dando #pevač Evan Dando #VIP #Zagreb vesti #Hrvatska vesti #pevač doživeo nervni slom na bini #The Lemonheads
Komentari 1
“НЕПРИЈАТНЕ ПОЈАВЕ” МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА: Рат не јењава

“NEPRIJATNE POJAVE” MEĐU BLOKADERIMA: Rat ne jenjava