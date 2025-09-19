Svečani susret održan je 17. septembra u dvorcu Vindžor, a princ i princeza od Velsa, Vilijam i Kejt, prvi su pozdravili američki predsednički par na travnjaku ispred palate. Zajedno su ih potom poveli ka kralju Čarlsu III i kraljici Kamili, koji su ih čekali ispred Viktorijine kuće.

Foto: Profimedia

 

 

Neočekivana dinamika pred kamerama

Na snimku koji je ubrzo obišao društvene mreže, vidi se kako Donald Tramp (79) i Melanija Tramp (55) srdačno pozdravljaju kralja Čarlsa (76) i kraljicu Kamilu (77), kao i njihove privatne sekretare - Sera Klajva Oldertona i Sofi Denšam.

Nakon zvaničnih pozdrava, predsednik SAD i kralj su se upustili u razgovor, dok su Kamila i Melanija započele sopstveni dijalog. U tom trenutku, princ Vilijam i Kejt prilaze - Vilijam se priključuje razgovoru svog oca i Trampa, dok se Kejt okreće prema kraljici Kamili i Melaniji.

Foto: Profimedia

 

 

Tu nastupa trenutak koji je mnogima privukao pažnju: dok su Kejt i Melanija razgovarale, Kamila je stajala sa strane i povremeno se osvrćala. Nakon nekoliko sekundi, kraljica Kamila blagim pokretom ruke daje znak princezi Kejt da se povuče. Kejt joj udovoljava, pozdravlja Melaniju i tiho se povlači ka svom suprugu.

Vozila kraljevskog stila i još jedna prilika za razgovor

U nastavku ceremonije, cela grupa se postrojila u red ispred dolaska kočija koje su ih trebale prevesti do dvorca Vindžor. Ovaj trenutak pružio je još jednu priliku kraljici Kamili i Melaniji Tramp da razmene nekoliko rečenica - ovog puta dok su zajedno putovale u Škotskoj državnoj kočiji.

Foto: Profimedia

 

 

Predsednik Tramp i kralj Čarls predvodili su procesiju u Irskoj državnoj kočiji, dok su princ i princeza od Velsa delili kočiju sa američkim ambasadorom u Ujedinjenom Kraljevstvu, Vorenom Stivensom, i njegovom suprugom.

(Ona.rs)

