Predsednik Amerike Donald Tramp i njegova supruga i prva dama SAD borave u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji, gde su se nakon noći koju su proveli u Londonu sastali sa članovima britanske kraljevske porodice u zamku Vindžor.

Susret Kejt Midlton, princeze od Velsa, i Melanije Tramp, prve dame Amerike, dugo se čekao, a one nisu razočarale stilom za ovu priliku. Foto: Profimedia

Trampov kompliment princezi od Velsa

Princ i princeza od Velsa bili su ti koji su dočekali i prvi pozdravili Trampove, a stručnjaci za čitanje sa usana odmah su pohitali da otkriju šta je tada rečeno. Tramp je, kako piše Daily Mail, rekao Kejt Midlton:

– Vi ste prelepi!

Supruga princa Vilijama izgledala je božanstveno u kaput-haljini u njenom uobičajenom stilu, modelu bordo boje koji potpisuje Emilia Wickstead, dok je Melanija ponela crni komplet sastavljen od blejzera i suknje i ljubičasti šešir sa širokim i spuštenim obodom. Foto: Profimedia

Tramp ne štedi pohvale za izgled

Predsedniku SAD nije strano da deli komplimente ženama u ovako formalnim prilikama i komentariše njihov izgled, a verovatno je najbolje poznat njegov komentar prilikom susreta s Brižit Makron 2017. U svom prvom mandatu Tramp je prvoj dami Francuske fascinirano rekao:

– Vi ste u tako dobroj formi. Foto: Profimedia

Nije skidao pogled s nje i očigledno je bio impresioniran izgledom supruge francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Ne štedi, međutim, Tramp komplimente ni kada je reč o mušarcima, pa je nakon sastanka koji je imao s princem Vilijamom krajem prošle godine, posle svečanog otvaranja Notr Dama nakon renoviranja rekao: Foto: Profimedia

– On je momak koji dobro izgleda. Izgledao je stvarno, veoma zgodno prošle večeri – ne krije on oduševljenje prinčevim izgledom. – Neki ljudi izgledaju još bolje uživo. On je izgledao odlično. Izgledao je vrlo lepo, a to sam mu i rekao.

(Glossy)

