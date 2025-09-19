Tramp, kojeg mnogi smatraju jednim od najkontroverznijih američkih predsednika, govorio je na skupu u svom golf klubu u Bedminsteru u saveznoj državi NJu DŽerzi. Okupljenima je poručio: "Pametni ljudi me ne vole, znate. I ne vole ono o čemu govorimo."

Publika se na te reči nasmejala, ali snimak je ubrzo podeljen širom interneta. Mnogi korisnici istakli su da je Tramp time, posredno, vlastite pristalice nazvao "glupima".

Kritičarka DŽasmin Kroket napisala je na X-u (bivšem Tviteru): "Slažem se! Ali zna li MAGA šta to znači – da on misli upravo to o njima?"

"Tramp svoju bazu naziva budalama", "NJegovi simpatizeri se smeju, a ne shvataju šta govori", bili su samo još neki od komentara. "LJude koji ga podržavaju nazvao je glupima. Mi to već dugo govorimo, sad to kaže i on", našalio se neko.

"Ako te pametni ljudi ne vole, postoji velika šansa da si teška budala", "Apsolutno se slažem! Moraš da budeš vrlo glup da veruješ i pratiš njegove reči", pisali su dalje.

Podsetimo, Tramp se nedavno vratio iz Velike Britanije, gde je boravio u sklopu službene posete i susreo se sa članovima kraljevske porodice. Po povratku u SAD nastavio je sa predizbornim skupovima i nastupima pred svojim pristalicama.

BONUS VIDEO: