Otkriće ove duboko čuvane porodične tajne potpuno je srušilo njegov život, ostavljajući ga da preispituje celokupni identitet.

„Sve što sam znao o sebi bilo je pogrešno,“ kaže on. „Iako sam i dalje imao isti posao, istu decu, istu ženu, istu kuću. Ništa se nije promenilo. Ali, istovremeno, sve u mom životu se promenilo.“

I ostao je sa više pitanja nego što je znao kako da odgovori. Da li će se suočiti sa roditeljima koji su ga odgajali, koji su čuvali ovu laž gotovo 50 godina? I sada kada je saznao da mu je biološki otac još uvek živ – i to na izdržavanju maksimalne kazne zatvora – da li bi želeo da ga upozna?

Jedne večeri, dok je bio kod kuće, dok su njegova žena i njeni roditelji istraživali svoju porodičnu istoriju u susednoj sobi, nešto je mučilo Breda. Tog dana mu je preko Fejsbuka pisala žena koja je tvrdila da je njegova tetka sa majčine strane. Videla je Bredove rezultate sa DNA testiranja na sajtu Ancestry.

Ta nepoznata žena znala je datum i mesto njegovog rođenja, međutim, Bred je odbacio njenu tvrdnju. Nije znao ko je ona. Razmišljao je da mnogo ljudi deli iste datume i mesta rođenja. Ali, dok je slušao svoju ženu i njene roditelje koji su preispitivali prošlost, odlučio je da razjasni svoje sumnje.

Uznemiren, izvadio je svoj izvod iz matične knjige rođenih da bi ga uporedio sa izvodom svoje žene – i tada su mu se pojavili ozbiljne sumnje. Iako su oboje rođeni u Dalasu 1970. godine, njihovi izvodi su izgledali potpuno različito.

NJegov je izgledao kao stari mikrofilm, dok je na mestu gde bi trebalo da bude navedena bolnica, bila samo crtica. Dok je izvod njegove žene potpisao njen otac, Bredov je imao otkucano ime.

Potiskujući paniku, ništa nije rekao dok gosti nisu otišli, a onda je počeo da postavlja pitanja svojoj ženi koja su mu se vrtela u glavi. Zašto nisu postojale porodične priče o danu njegovog rođenja? Da li je ikada video sliku svoje majke trudne sa njim? Odgovor je bio ne.

Nisu znali šta dalje da rade, pa su kontaktirali ženu iz crkve, Anu, koja je uvek znala da je usvojena. LJubazno je pristala da im pomogne. Za samo tri dana, sve što je Brad mislio da zna o sebi, promenilo se zauvek. Ana im je rekla da je njen izvod iz matične knjige rođenih gotovo identičan njegovom. Uz malo dodatnog istraživanja, bila je uverena da je i on bio usvojen.

Zabrinut, Brad je pozvao svog oca. Nakon uobičajenog ćaskanja, konačno je izgovorio: „Nikada mi niste rekli da sam usvojen.“ Otac je vozio u tom trenutku i glumio da je ometen.

„Ha,“ bio je njegov odgovor, tišina između njih prekidala se samo zvukom očevih prstiju koji su kucali po volanu.

Bredu je srce bilo slomljeno. „Iako to nije bio odgovor, to je bio odgovor.“

„Rekao sam mu, 'Znam da sam usvojen, ali moram da to čujem od tebe da bi postalo stvarno.'“

Otac je uzdahnuo i priznao: „Da, usvojen si. Pokušavali smo da nađemo način da ti kažemo.“

Brad je bio šokiran: „Pokušavao je 48 godina da mi kaže? To je nova laž.“

Otac je završio razgovor rekavši da ništa od toga nije važno jer ga vole i da su mu i dalje roditelji. Danas, Bred i dalje ima problema da procesuira sve ovo.

„Jedini razlog zašto to ne znači ništa nekome je zato što nikada nisu prošli kroz to. Apsolutno znači kada se jednog dana probudiš i saznaš da nisi dete ljudi koji su te odgajali“, kaže on.

Bred je uveren da njegovi usvojeni roditelji nikada ne bi rekli istinu, da bi „to nosili do svojih grobova“. To je, kako kaže, najveća izdaja. Bio je odlučan da sazna sve što može o svojim biološkim roditeljima i počeo je dublje da istražuje.

Tada je stigao drugi udarac: „Saznao sam da je moj biološki otac DŽimi Grejvs. I da je u zatvoru zbog ubistva,“ kaže on, još uvek ne verujući u to. Foto: Instagram printskrin/Brad Ewell

DŽimi Grejvs je svoju kriminalnu karijeru započeo kada je napustio posao crtača jer nije dobio višu poziciju. Nedugo zatim postao je član nasilne bande Bandidosi koja je trgovala drogom i bavila se kriminalom.

„Mi smo ljudi na koje su vas roditelji upozoravali,“ bila je stara deviza bande. Oni su se ponosili što su najopasniji među opasnima.

1972 godine, dve godine nakon Bredovog rođenja, Grejvs je ubio narednika Nacionalne garde sa dva metka u potiljak na autoputu u Luizijani. Narednik Čarls Overfeld je prekinuo pljačku skladišta Nacionalne garde u Šrevsportu i trebao je da svedoči protiv jednog od osumnjičenih, člana bande Bandidosa. Nakon što je uhvaćen, Grejvs je priznao krivicu kako bi izbegao smrtnu kaznu i osuđen je na doživotnu kaznu u zloglasnom zatvoru Angola u Luizijani.

Bred je imao dilemu šta dalje. Čak i da bi ikada razgovarao sa njim - a to je bilo veliko pitanje - znao je kako će razgovor da izgleda. Sreo je i ranije kriminalce poput njega: „Nije moja krivica. Svet je protiv mene. Nisam uradio ništa loše. Imam lošu sreću.“

Ipak, odlučio je da ide dalje i organizuje susret – „jedan i gotovo“.

„Morao sam da vidim nekog ko je direktno odgovoran za moju egzistenciju na ovom svetu,“ objašnjava on.

Ali ništa u tom susretu nije bilo onako kako je očekivao. Do tog trenutka, Grejvs je imao više od 70 godina i preživeo je srčani udar.

„Ušao je, zagrlio me i rekao: 'Sine, drago mi je da te upoznajem.'“ Foto: Instagram printskrin/Brad Ewell

U roku od dva do tri minuta od susreta, priznao je da je ubio Overfielda namerno i da je to bila njegova krivica. „Jednostavno je preuzeo odgovornost.“

Ovo priznanje krivice bilo je prekretnica za Breda. Razgovarali su osam sati, dok su u pozadini elektronske brave zujale, vrata i kapije se zatvarale, a zatvorenici su dolazili i odlazili.

„Ispričao sam mu svoju životnu priču. Tada je rekao da nije imao pojma da postojim. Ali gledajući me, znao je da sam njegov.“

Bred je, takođe, bio siguran da je gledao svog biološkog oca.

„Građen sam isto kao on. I delimo osobine, koje nikada nisam delio sa svojim usvojenim roditeljima. Na primer, introvertan sam, kao on.

„Jedna od najboljih stvari za moje mentalno zdravlje bilo je da konačno vidim sebe u nekom drugom. LJudi uzimaju zdravo za gotovo što odrastaju sa osobama koje liče na njih. Ja to nisam imao. Ali imao sam to kada sam upoznao svog biološkog oca. Nakon godina neznanja ko sam, videti njega mi je omogućilo da se ponovo osećam celokupno i stvarno.“

Brad je znao da njegovi usvojeni roditelji ne žele da čuju ništa o tome, pa je posetu držao u tajnosti – sve dok njegov usvojeni otac nije ležao na smrtnoj postelji. Dok je noću ležao pored njega, otac je iznenada rekao: „Ispričaj mi nešto o tvojoj biološkoj porodici. Jesi li ih upoznao?“

Brad je klonuo i rekao mu sve – a očev odgovor ga je šokirao.

„To je sjajno,“ rekao je. „Drago mi je da si konačno upoznao svog oca.“

„Zaustavio sam ga i rekao: 'Uvek ćeš biti moj otac.'“ Foto: Instagram printskrin/Brad Ewell

Nekoliko dana kasnije, njegov usvojeni otac je preminuo.

Brad sada svog biološkog oca zove „Pop“, ali je u svom srcu ostavio prostora za čoveka koji ga je odgajao.

Što se tiče njegove usvojene majke, ona boluje od Alchajmerove bolesti i nije sposobna da mu kaže ništa o njegovom usvojenju, ali ostaje čvrsta u uverenju da je bilo ispravno sakriti to od njega.

Bred sada shvata da je njegova tetka – žena koja je pokrenula njegovo traganje za istinom – bila jedini član porodice koji je znao za njegovo postojanje.

U vreme trudnoće njegove biološke majke, ona je živela sa svojom sestrom i, plašeći se odmazde od svog oca, skrivala je trudnoću. Sa 18 godina, bez muža i sredstava za život, odlučila je da ga preda dva dana nakon rođenja. Kasnije se udala i imala više dece - ali nikada nije rekla svojoj porodici da je imala još jedno dete.

Tek kada je razgovarao sa svojom novo-pronađenom polusestrom, Brad je u potpunosti razumeo kako je to uticalo na njegovu biološku majku. Iako nikada nije rekla nikome o njemu, nikada nije zaboravila svog sina.

„Otac moje sestre bio je u vojsci. A 4. jul je bila velika stvar u njihovoj porodici. Ali svakog 4. jula, moja biološka majka je postajala povučena. Nije izlazila sedmicama.

„Vidite, moj rođendan je 8. jula,“ objašnjava Brad. „To je radila svake godine. Tugovala je."

Bredova biološka majka preminula je 2002. godine u 49. godini, 19 godina pre nego što je on saznao istinu. Održao je kontakt sa Popom, svojim biološkim ocem. Iako priznaje da je njegov biološki otac bio čovek koji je svakako zasluživao da bude zatvoren za ono što je uradio pre 50 godina, Bred veruje da on više nije isti čovek. Zato je otišao pred komisije Doma i Senata Luizijane, moleći za njegovu slobodu – i uspeo je.

17. novembra 2022. godine, DŽimi Grejvs je dobio slobodu.

Jedna od njegovih najdragocenijih fotografija je ona na kojoj su on i Pop sedeći na ljuljašci na verandi. NJihove ruke se dodiruju, a njihovi opušteni osmesi pričaju svoju priču o porodici i otkupljenju.

Ali sada, kada zna sve što zna, da li bi bilo bolje da nikada nije saznao da je usvojen?

NJegov odgovor osvetljava dilemu sa kojom se suočavaju mnogi odrasli koji su izloženi ovakvim iznenađujućim otkrićima.

„S jedne strane, srećno sam živeo svoj život nesvestan stvarne istine o svojim biološkim korenima. S druge strane, saznanje da sam usvojen dovelo je do toga da sam upoznao neke zaista neverovatne ljude u svom životu", kaže on.

Ima dva polubrata i polusestre s kojima je u dobrim odnosima.

„Spoznaja svojih bioloških korena učinila je da čvršće stojim na zemlji i osećam se celovitijim,“ nastavlja on. „To mi donosi veliku ličnu unutrašnju spokojnost. Ali ta unutrašnja spokojnost došla je po cenu toga što je jedan deo mene slomljen i nikada neće biti potpuno ceo ponovo.“

