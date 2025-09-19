Iako je jedna od najvećih zvezda sa Balkana, oni koji ga poznaju opisuju ga kao vrlo skromnog.

Jedan radnik sa plaže crnogorskog primorja je otkrio detalje svog susreta sa Čolićem. 

"Ostao sam u šoku"

 - Sedeo je kratko s društvom u kafiću, prišao sam da se slikamo. Tada mi je rekao: "Dobar dan, ja sam Zdravko Čolić". Kada sam to čuo, ostao sam u šoku. Kažem mu: "Znam, Čolo", a on će meni na to: "Pa da se upoznamo" - prisetio se radnik. 

- Gledam ga i ne verujem koliko je prizeman. Zvezda kakvu ceo region voli, a ponaša se kao da je moj komšija. Predivan gospodin - zaključio je izvor za Pink.

