Mladen Mijatović vratio se u Srbiju i na televiziju Pink, a šuškalo se da je pronašao novu ljubav.

Kako su pisali domaći mediji, Mladen je pao na šarm svoje koleginice Antonele Jelić i da je sa njom već neko vreme u vezi. Foto: ATA images/A. H.

"Remete mi privatan život"

Nakon ovih navoda za Kurir se oglasila Antonela i otkrila svoju stranu priče.

- Prinuđena sam da se oglasim povodom informacija koje su se pojavile u medijima. Mladen Mijatović je moj kolega i nas dvoje nismo u vezi. Ne znam zbog čega i na osnovu čega su se pojavile takve priče koje mi remete privatni život i stavljaju u kontekst sa kojim nemam nikakve veze - izjavila je za Kurir Antonela.

"Dugo se poznaju"

Kako je tvrdio izvor za medije, Mladen i Antonela su nakon njegovog povratka u Srbiju "kliknuli na prvu".

- Mladen se vratio na Pink, i to najviše zbog ljubavi. On i Antonela se poznaju dugo, a dok je radio kao konzul i savetnik ambasadora Srbije u Tel Avivu, sve vreme su bili u kontaktu putem poruka, video-poziva... Čak su se i videli nekoliko puta, ali tajno. Čim se vratio u Srbiju, otpočeli su romansu, koja je prerasla u ozbiljnu vezu jer su se baš zaljubili - ispričao je za Informer izvor blizak novopečenom paru, pa dodao da su njihovi prijatelji srećni zbog njih, jer su "kliknuli" na prvu.

- Sve kolege su se obradovale kada su saznale da se Mladen vratio na televiziju, a pogotovo zbog činjenice da je ponovo srećan u ljubavi. Ma on je zaljubljen kao nikad pre, hoće što pre da se oženi Antonelom. Rekao je da neće mnogo da čeka i da gubi vreme.

"Nisam ga videla od kad se vratio"

Mijatovićeva bivša devojka voditeljka Dea Đurđević, sa kojom je bio deset godina u vezi, takođe ima novog dečka, sa kojim je, kako smo saznali, išla u srednju školu. Ona je, gostujući na TV Informer, ispričala i da se sa bivšim još nije srela. Foto: ATA images/A. Ahel

- Mladena nisam videla otkad se vratio, ali bože moj, srešćemo se, sasvim je izvesno jer radimo na istoj televiziji. Sve je to život... Imam dečka, ali neću ga spominjati imenom i prezimenom, da nešto ne ureknem. Teško je biti partner javne ličnosti i nositi se s tim bremenom, a posebno je teško biti moj partner, ako uzmemo u obzir ono što sam preživela. Osim svojevrsne hrabrosti, neophodno je da partner poseduje i manjak kompleksa, a ja se nadam da sam upravo takvog i pronašla - ispričala je Dea.

(Kurir)

BONUS VIDEO: