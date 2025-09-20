Pre nego što je uplovio u brak sa Majom, Dača je bio u braku sa pevačicom Natašom Bekvalac sa kojom je dobio ćerku Hanu, a pre nje prva supruga Anja rodila mu je naslednicu Andreu, koju retko možemo videti u javnosti. 

Andrea je sada na Instagramu objavila prvu fotografiju sa ocem, a to je ujedno i njegova prva fotografija od razvoda.

Foto: Printskrin/Instagram/andreaikodinovic

 

 

Dača je nasmejano pozirao sa ćerkom, a Andrea je napisala:

- Stručan štab za banovanje zaseo. Zaključak- svi ste banovani - poručila je starija ćerka sportiste.

Pročitajte još

"PONOSNO VODIM MOJU DECU": JK vodi ćerke na vojnu paradu

"PONOSNO VODIM MOJU DECU": JK vodi ćerke na vojnu paradu

12:10

POTRESNI SNIMCI IZ BOLNICE Majka očajna: "Gledam ćerku,pati"

POTRESNI SNIMCI IZ BOLNICE Majka očajna: "Gledam ćerku,pati"

11:44

LOMILI SVE PRED SOBOM: Jeziva tuča na nastupu Nadice Ademov

LOMILI SVE PRED SOBOM: Jeziva tuča na nastupu Nadice Ademov

11:39

Poznati detalji Redfordove sahrane, ispuniće mu poslednju želju

Poznati detalji Redfordove sahrane, ispuniće mu poslednju želju

11:11

Ikodinović je jednom prilikom pričao o naslednicama.

- Sa obe ćerke sam u odličnim odnosima, iako ne živim sa njihovim majkama. Andrea je imala 7 godina nepunih kad sam doživeo udes, a Hana godinu dana samo. Seo sam pijan na motor. Imao sam 1,70 promila alkohola u krvi. Hteo sam malo da se opustim, pred prvenstvo, Malaga je bila u pitanju - pričao je on.

DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!
Sport

DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!

SVI U NEVERICI! Adriana Vilagoš bi osvojila svetsko zlato da je ponovila hitac iz kvalifikacija! Evo šta je rekla posle finala
Sport

SVI U NEVERICI! Adriana Vilagoš bi osvojila svetsko zlato da je ponovila hitac iz kvalifikacija! Evo šta je rekla posle finala

BONUS VIDEO: 

#Danilo Ikodinović #VIP #prva fotografija posle razvoda Danilo Ikodinović #Andrea Ikodinović #Maja Ognjenović #razvod Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović
Komentari 1
АТЛЕТСКИ СВЕТ У НЕВЕРИЦИ! Погледајте хитац Адриане Вилагош са којим би освојила злато на Олимпијским играма у Паризу (ВИДЕО)

ATLETSKI SVET U NEVERICI! Pogledajte hitac Adriane Vilagoš sa kojim bi osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Parizu (VIDEO)