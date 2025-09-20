Pre nego što je uplovio u brak sa Majom, Dača je bio u braku sa pevačicom Natašom Bekvalac sa kojom je dobio ćerku Hanu, a pre nje prva supruga Anja rodila mu je naslednicu Andreu, koju retko možemo videti u javnosti.

Andrea je sada na Instagramu objavila prvu fotografiju sa ocem, a to je ujedno i njegova prva fotografija od razvoda. Foto: Printskrin/Instagram/andreaikodinovic

Dača je nasmejano pozirao sa ćerkom, a Andrea je napisala:

- Stručan štab za banovanje zaseo. Zaključak- svi ste banovani - poručila je starija ćerka sportiste.

Ikodinović je jednom prilikom pričao o naslednicama.

- Sa obe ćerke sam u odličnim odnosima, iako ne živim sa njihovim majkama. Andrea je imala 7 godina nepunih kad sam doživeo udes, a Hana godinu dana samo. Seo sam pijan na motor. Imao sam 1,70 promila alkohola u krvi. Hteo sam malo da se opustim, pred prvenstvo, Malaga je bila u pitanju - pričao je on.

