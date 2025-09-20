Prema njegovim rečima, imao je srećno detinjstvo.

- Posebno kad pogledam unazad i vidim kako se sada živi. Jeste bio socijalizam i komunizam, ali većina je nekako bila zadovoljna. Bili smo ravnopravni, radilo se za platu, niko nije bio gladan... Uživao sam u igri, nisam bio opterećen ni sa čim. U školi sam bio odličan đak, u osnovnoj. Bio sam vukovac. Ali ja sam školu, kao i kasnije fudbal u životu, shvatao mnogo ozbiljno. Veruj mi - rekao je Đurovski u svojoj ispovesti.

Đurovski je izneo i zanimljiv detalj vezan za to kako je porodica promenila prezime. Foto: N. Skenderija

- Naše izvorno prezime po ocu bilo je Stojanović. A po majci Petrović. To prezime Stojanović nosio je moj deda Nikola. Kad su moji otišli u Makedoniju, onda su se dešavale neke stvari... kako to da ti objasnim... Takvo je neko vreme bilo...

- Tito i njegovi saradnici vršili su pritisak na narod da se uzima prezime po nekom pretku i da se dodaje -ski na kraj, umesto -ić. Moj pradeda bio je Đura i onda su po njemu moji prihvatili prezime Đurovski - ispričao je nekadašnji fudbaler i trener Crvene Zvezde.

