Od njega se emotivno oprostio njegov dugogodišnji prijatelj i kolega, muzičar Dejan Cukić.

- Danas nas je napustio jedan od najbližih prijatelja koje sam ikada imao… Predrag Bata Jakovljević. Bili smo zajedno u grupi Tilt, a potom i u Bulevaru. Posle toga je radio sa Žanom, Viktorijom, Divljim anđelima, Zambom… Poslednje što smo zajedno uradili bila je pesma ‘Ti si moj brat’. Tekst sam posvetio Bati, a on je odsvirao bubnjeve. Nemam reči… Najdublje saučešće porodici. Počivaj u miru, Batice" napisao je Dejan na Instagramu.

Jakovljević je tokom karijere bio cenjen zbog svog doprinosa domaćoj muzičkoj sceni, sarađujući sa nekim od najpoznatijih izvođača i bendova na ovim prostorima.

#Dejan Cukić #Predrag Bata Jakovljević #bubnjar Predrag Jakovljević #preminuo Predrag Bata Jakovljević #umro Predrag Bata Jakovljević #VIP
