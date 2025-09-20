Vedrana je nedavno šokirala pratioce snimcima sanitarnih prostorija zagrebačke bolnice "Sveti Duh". Na fotografijama se nalaze zaprljani WC-i i polomljeni držači papira, nakon čega su se nizale kritike na društvenoj mreži.

Sada je, međutim, pokazala sasvim drugačiju sliku. Na svom profilu objavila je pet fotografija riječke onkologije, na kojima se nalaze uredni WC-i, sa sapunom, sredstvom za dezinfekciju i malom stolicom u tušu.

- Na riječkoj Onkologiji. Pacijenti zagrebačke bolnice "Sveti Duh", hoćete li se, kad vidite ove fotke, upitati živimo li mi Riječani i vi iz Metropole u istoj zemlji? - napisala je Rudan i izazvala niz komentara.

"Drugačijii higijenski standardi. I stari WC može biti uredan i čist, ali ga prvo treba dobro oprati", "Svaka čast na urednosti", "Prekrasno čisto i uredno", nizali su se komentari.

#Vedrana Rudan #spisateljica Vedrana Rudan #Rijeka vesti #Hrvatska vesti #bolnica #onkologija #VIP
