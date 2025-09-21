Naime, Mijatović koji prati crnu hroniku, kum je sa Mašanom Lekićem, autorom i voditeljem na TV "Prva", raznih TV formata koja se bave podzemlje i kriminalom.

Foto: ATA images/A. H.

Mašan i Mladen su venčani kumovi pa je tako jednom prilikom Dea Đurđević objavila fotografiju sa kumovima.

Na njoj su pozirali Mladen, ona Mašan i njegova izabranica Kristina kao i Mašanova ćerkica Zoi. Foto: ATA images

Podsetimo, Dea Đurđević je sada javno otkrila da je u srećnoj vezi, ali njegov indetitet ne želi da otkrije. Foto: Instagram printskrin/deadjurdjevic_official

- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda sigurno misli ''kako sam hrabar i snažan''. Verovatno treba imati hrabrosti, ali treba imati i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa, rekla je za "Informer".

