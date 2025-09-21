Naime, Mijatović koji prati crnu hroniku, kum je sa Mašanom Lekićem, autorom i voditeljem na TV "Prva", raznih TV formata koja se bave podzemlje i kriminalom.

Foto: ATA images/A. H.

 

 

Mašan i Mladen su venčani kumovi pa je tako jednom prilikom Dea Đurđević objavila fotografiju sa kumovima.

Na njoj su pozirali Mladen, ona Mašan i njegova izabranica Kristina kao i Mašanova ćerkica Zoi.

Foto: ATA images

 

 

Pročitajte još

"NE ŽELIM DA MI BUDEŠ MENTOR" Takmičar ponizio Desingericu

"NE ŽELIM DA MI BUDEŠ MENTOR" Takmičar ponizio Desingericu

10:35

"ON GENIJE, ONA - PROSEČNA" Zašto su pukli Monika i Barton?

"ON GENIJE, ONA - PROSEČNA" Zašto su pukli Monika i Barton?

09:57

NEVERICA: Snežana u makedonskom UDŽBENIKU za sedmi razred!

NEVERICA: Snežana u makedonskom UDŽBENIKU za sedmi razred!

22:31

ZORICA I KEMIŠ ISKRENI: "Ogovaramo našu decu i kolege"

ZORICA I KEMIŠ ISKRENI: "Ogovaramo našu decu i kolege"

21:20

Podsetimo, Dea Đurđević je sada javno otkrila da je u srećnoj vezi, ali njegov indetitet ne želi da otkrije.

Foto: Instagram printskrin/deadjurdjevic_official

 

 

- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda sigurno misli ''kako sam hrabar i snažan''. Verovatno treba imati hrabrosti, ali treba imati i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa, rekla je za "Informer".

KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Sport

KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)

DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!
Sport

DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!

BONUS VIDEO:

#VIP #Mašan Lekić #Mladen Mijatović #kumstvo #Voditelj Mašan Lekić #voditelj Mladen Mijatović #Mladen Mijatović i Mašan Lekić kumstvo
Komentari 0
ВУЧИЋ О ФРУСТРАЦИЈАМА ЗАПАДА: Не могу да победе Русе на фронту, па би да пронађу неког кога могу

VUČIĆ O FRUSTRACIJAMA ZAPADA: Ne mogu da pobede Ruse na frontu, pa bi da pronađu nekog koga mogu