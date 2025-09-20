Zvezda narodne muzike našla se na strani 228, u lekciji posvećenoj "štetnim informacijama", u kojoj je njene fotografije iskorišćena kao ilustracija. Reč je o fotografijama pevačice sa i bez filtera, uz objašnjenje da je "poznata pevačica poslužila kao primer, s ciljem da se ukaže na razliku, ali i koliko se njen izgled razlikuje od pravog."

Udžbenik sadrži i QR-kod koji vodi do srpskog portala, na kojem je objavljena vest sa naslovom "Pravo lice Snežane Đurišić".

Jedan roditelj, koji je naišao na lekciju, izjavio je da je bio šokiran ovakvim pristupom i zapitao se kako je moguće koristiti ovakav primer za učenike.

Udžbenik je odobren u avgustu 2025. godine, izdavač je "Trimaks", dok je kao autor udžbenika potpisana Liljana Jovanovska.

Pročitajte još

ZORICA I KEMIŠ ISKRENI: "Ogovaramo našu decu i kolege"

ZORICA I KEMIŠ ISKRENI: "Ogovaramo našu decu i kolege"

21:20

"Kad sam se razvela, ostala sam bez ičega"

"Kad sam se razvela, ostala sam bez ičega"

20:40

"POČIVAJ U MIRU": Cukić se oprostio od istaknutog muzičara

"POČIVAJ U MIRU": Cukić se oprostio od istaknutog muzičara

20:01

TEŠKA PRIČA PEVAČICE: "Očuh me zlostavljao, majku sam mrzela"

TEŠKA PRIČA PEVAČICE: "Očuh me zlostavljao, majku sam mrzela"

18:08

Ova odluka izazvala je brojne reakcije među roditeljima i u javnosti, a mnogi se pitaju da li ovakvi primeri zaista imaju mesto u obrazovnom materijalu za mlade, piše Skopje1.mk.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Podsetimo, dame sa javne scene sve češće koriste filtere i aplikacije za ulepšavanje na društvenim mrežama, a kako zaista izgledaju bez njih, zna samo njihov najbliži krug ljudi.

Snežana Đurišić je, međutim, nedavno pokazala i svoje prirodan izgled - i to potpuno slučajno. Snimajući se za Instagram uz pomoć popularnog filtera, u jednom trenutku došlo je do tehničkog peha: filter se isključio, a pratioce je dočekalo njeno lice bez šminke i bez ikakvih efekata.

KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Sport

KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)

DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!
Sport

DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!

BONUS VIDEO:

#Snežana Đurišić #Severna Makedonija vesti #Makedonija vesti #udžbenici #udžbenik #VIP
Komentari 0
"ВИ СТЕ ПРОТИВ СРБИЈЕ И ЈЕДЕТЕ Г***А ЦЕЛОГ ЖИВОТА" Жаклина добила кратак и јасан одговор, Вучић ће морати да их брани од гневног народа

"VI STE PROTIV SRBIJE I JEDETE G***A CELOG ŽIVOTA" Žaklina dobila kratak i jasan odgovor, Vučić će morati da ih brani od gnevnog naroda