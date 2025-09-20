Zvezda narodne muzike našla se na strani 228, u lekciji posvećenoj "štetnim informacijama", u kojoj je njene fotografije iskorišćena kao ilustracija. Reč je o fotografijama pevačice sa i bez filtera, uz objašnjenje da je "poznata pevačica poslužila kao primer, s ciljem da se ukaže na razliku, ali i koliko se njen izgled razlikuje od pravog."

Udžbenik sadrži i QR-kod koji vodi do srpskog portala, na kojem je objavljena vest sa naslovom "Pravo lice Snežane Đurišić".

Jedan roditelj, koji je naišao na lekciju, izjavio je da je bio šokiran ovakvim pristupom i zapitao se kako je moguće koristiti ovakav primer za učenike.

Udžbenik je odobren u avgustu 2025. godine, izdavač je "Trimaks", dok je kao autor udžbenika potpisana Liljana Jovanovska.

Ova odluka izazvala je brojne reakcije među roditeljima i u javnosti, a mnogi se pitaju da li ovakvi primeri zaista imaju mesto u obrazovnom materijalu za mlade, piše Skopje1.mk. Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, dame sa javne scene sve češće koriste filtere i aplikacije za ulepšavanje na društvenim mrežama, a kako zaista izgledaju bez njih, zna samo njihov najbliži krug ljudi.

Snežana Đurišić je, međutim, nedavno pokazala i svoje prirodan izgled - i to potpuno slučajno. Snimajući se za Instagram uz pomoć popularnog filtera, u jednom trenutku došlo je do tehničkog peha: filter se isključio, a pratioce je dočekalo njeno lice bez šminke i bez ikakvih efekata.

