Prva dama Francuske, Brižit Makron (72), juče se pridružila suprugu, predsedniku Emanuelu Makronu (47), tokom zvanične posete školi jahanja u opatiji Pontlevoj.

Bio je to njen prvi javni nastup nakon što je prošle nedelje najavila pokretanje sudskog postupka protiv onih koji šire, kako ih sama naziva, "sulude teorije zavere" da je rođena kao muškarac.

Foto: Profimedia

 

 

Tokom posete Brižit je razgovarala s učenicima istorije i obilazila prostore benediktinske opatije koja danas ima i obrazovnu funkciju. Makronovi su obišli kapelicu, vrt i edukacijske centre, te otkrili kako će radovi na obnovi škole jahanja početi u oktobru.

Iako je odlučila da pravnim putem stane na kraj dezinformacijama o svom polu, njeno pojavljivanje u Pontlevoju pokazalo je da neće odustati od javnih aktivnosti.

Pročitajte još

PRVI MUŽ BRIŽIT: Krila njegovu smrt, ostavila ga zbog učenika

PRVI MUŽ BRIŽIT: Krila njegovu smrt, ostavila ga zbog učenika

08:59

ON 15, ONA 40! Prvi poljubac - snimak star 30 godina

ON 15, ONA 40! Prvi poljubac - snimak star 30 godina

10:21

DRŽAVA ZOVE LJUDE DA RADE PREKOVREMENO Besplatno, za otadžbinu

DRŽAVA ZOVE LJUDE DA RADE PREKOVREMENO Besplatno, za otadžbinu

14:49

KONJI PODIVLJALI PRED MAKRONOM: Haos na vojnoj paradi u Parizu

KONJI PODIVLJALI PRED MAKRONOM: Haos na vojnoj paradi u Parizu

13:50

Foto: Profimedia

 

 

Naučni i vizuelni dokazi da je Brižit - žena

Advokat predsedničkog para, Tom Kler, za BBC-jev podkast "Fame Under Fire" otkrio je kako će Makronovi sudu predočiti dokaze, i naučne i vizualne prirode.

Na pitanje da li to uključuje i fotografije Brižit tokom trudnoće, odgovorio je kako će se o tome odlučivati isključivo u okviru sudskog procesa i prema propisanim pravilima.

Kler je naglasio da cela situacija Makronovima teško pada.

Foto: Profimedia

 

 

- Zaista je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno - rekao je, prenosi Dnevnik.hr.

KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Sport

KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)

DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!
Sport

DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!

BONUS VIDEO:

#Francuska vesti #Emanuel Makron #Brižit Makron #Emanuel Makron žena #Brižit Makron fotografije #prva dama Francuske #prva dama Francuske Brižit Makron #Brižit Makron vesti
Komentari 0
ОГЛАСИЛА СЕ МОСКВА НАКОН ИНЦИДЕНТА СА ЕСТОНИЈОМ: Оштро одговорила на оптужбе за нарувашање ваздушног простора

OGLASILA SE MOSKVA NAKON INCIDENTA SA ESTONIJOM: Oštro odgovorila na optužbe za naruvašanje vazdušnog prostora