Tramp je u poruci napao Bondi da “samo priča, a ništa ne radi”, ukazujući na više od 30 javnih izjava i postova pristalica koje se žale na kašnjenje u postupanju protiv Komija, Šifa i DŽejms, proglašavajući ih “krivim do srži“, ali napominjući da se “ništa neće uraditi”. Poruka je prvobitno objavljena na Trampovoj mreži “Istina” a kasnije je obrisana, što izgleda kao slučajno deljenje privatne komunikacije u javnosti, piše “Ekonomik tajms”.

Evo šta stoji u poruci:

“Pem: Pregledao sam preko 30 izjava i objava koje u suštini kažu: ‘isto kao i prošli put, sama priča, nikakva akcija. Ništa se ne radi. Šta je sa Komijem, Adamom Šifom, Letišijom? Svi su krivi do srži, ali ništa se neće uraditi’. Onda smo skoro postavili jednog demokratskog simpatizera za američkog tužioca u Virdžiniji, sa stvarno lošom republikanskom prošlošću. Jednog ‘woke’ RINO-a (republikanca samo po imenu), koji nikad nije nameravao da radi svoj posao. Zato su ga i dvojica najgorih demokratskih senatora toliko gurala. Čak je lagao medijima i rekao da je dao ostavku i da nismo imali slučaj. Ne, ja sam ga otpustio i postoji odličan slučaj i mnogo slojeva, a pravni stručnjaci kažu isto. Lindzi je zaista dobar advokat i mnogo te ceni. Ne možemo više da odlažemo, to ubija našu reputaciju i kredibilitet. Dvaput su me opozvali i optužili (5 puta), zbog ničega. Pravda mora da bude zadovoljena odmah! Predsednik DT”. Foto: Printskrin

Kako piše “Ekonomik tajms”, ovo odražava rastuću frustraciju unutar Trampove administracije zbog navodnih kašnjenja i neaktivnosti u vođenju postupaka protiv ovih ličnosti koje Tramp krivi za političke i pravne napade na njega.

Post je usledio ubrzo nakon ostavke Erika Siberta, vršioca dužnosti američkog tužioca za Istočni okrug Virdžinije, koji je nadgledao istragu Ministarstva pravde o navodima o prevari oko hipoteke protiv Letišije DŽejms. Sibert je podneo ostavku usred izveštaja da je bio pod pritiskom Trampovih zvaničnika da pokrene optužnice uprkos pitanjima o dovoljnosti dokaza. Tramp je opisao Siberta kao osobu koja je lagala da je dala ostavku i insistirao da postoji „odličan slučaj“ protiv DŽejmsove, čime je potkrepio svoj zahtev za energičnim procesuiranjem.

Tramp u novoj poruci hvalio Bondi

Post je obrisan otprilike sat vremena kasnije, a Tramp je podelio novu poruku hvaleći Bondi, opisujući je kao “veoma pažljivu, veoma pametnu, koja voli našu zemlju”, dok je sugerisao da postoji potreba za oštrijim tužiocem poput njegove preporučene kandidatkinje Lindzi Haligan da oživi istrage u Virdžiniji. Foto: Profimedia

Kada je Tramp kasnije otišao na večeru povodom osnivanja American Cornerstone Institute, novinari su ga pitali da li je ljut na Bondi.

- Ne. Ja samo želim da ljudi deluju. Moraju da deluju. Ali sada želimo da delujemo brzo. Znate, oni su bili nemilosrdni i zlobni. Opozvan sam dvaput. Optužen pet puta. Ispostavilo se da je to bila lažna stvar. I moramo da delujemo brzo, na ovaj ili onaj način. Oni su krivi. Ili nisu krivi. Moramo brzo da delujemo. Ako nisu krivi, u redu je. Ako jesu krivi ili ako treba da im se sudi da budu optuženi. I moramo to da uradimo odmah – rekao je on. Foto: Profimedia

Bondi se, kako piše “Ekonomik tajms” našla u situaciji da balansira između Trampovih zahteva i ustaljenih pravnih standarda, pod budnim okom javnosti koja prati politizaciju Ministarstva pravde.

Javna kampanja administracije da se procesuiraju politički protivnici predstavlja značajan otklon od normi koje su namenjene očuvanju nezavisnosti Ministarstva pravde od predsedničkih osveta.

Pozadina uključuje Trampove dugogodišnje optužbe protiv Komija, Šifa i DŽejmsove. Komi je predvodio FBI istragu o navodnim vezama između Trampove kampanje 2016. i Rusije, koja je zaključila da nema dosluha, navodi list. Šif je bio glavni upravnik Predstavničkog doma tokom Trampovog prvog procesa opoziva, a DŽejmsova je obezbedila građansku presudu protiv Trampa u vezi sa prenaduvanim vrednostima imovine.

BONUS VIDEO: