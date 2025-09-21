U Mrčajevcima je njegov dom, omiljena kafana, omiljeni stadion na kojem je napravio prve fudbalske korake, ali i njegova vikendica.

NJegovi prijatelji progovorili su o Miroslavu i otkrili detalje iz prošlosti pevača, koji do sada nisu bili poznati javnosti.

- Mnogo je vezan za Mrčajevce, ovde je jako često, a tek planira da dolazi. Voli da održava baštu, da radi sa cvećem... Kada smo bili u Holandiji jednom prilikom, išli smo da uzmemo specijalno seme za cveće, jer oni tamo imaju najbolje primerke. Iako je već postao popularan, često je dolazio da pomaže svom ocu Žiki - govorio je Miša Mijatović u emisiji "Amidži šou". Foto: TV Pink printskrin

- Specifičan je jer je ovde Miroslav počeo da igra, a kasnije smo mi nastavili. Bio je i član skupštine Crvene zvezde. Godinama je vatreni navijač. To svi već znaju. Bio je pravi sportista, za razliku od ostalih koji nisu znali da gube. Koncert je mogao da propusti ali utakmicu nikada - dodao je Mijatović.

- Vikendica je njegov omiljeni kutak, jeli smo, pili, pravili roštilj. Ovo je njegovo omiljeno mesto - dodao je.

Foto: TV Pink printskrin

- Prozvali su ga Italijan, jer je u to vreme često igrao fudbal a bio je nepobediv - otkrili su njegovi prijatelji dok su se prisećali emotivnih momenata koji su proveli sa pevačem.

Kafana omiljeno mesto

Jedno od omiljenih mesta pevača jeste kafana u kojoj najčešće dolazio i provodio svoje najlepše trenutke. NJegovi prijatelji evocirali su uspomene, a ugostitelji su otkrili koje specijalitete najviše voli.

- Jede tradicionalna srprska jela, voli kupus, pasulj i naravno pečenje - otkrio je ugostitelj iz lokalne kafane. Foto: TV Pink printskrin

"Sagradio čudo"

Inače, Miroslav je na svom imanju napravio pravi luksuzni raj, pa je njegov posed jedan od najlepših i najbogatijih u Mrčajevcima. Staru kuću je renovirao i podigao još jedan sprat, ali je i drugu fino uredio. U dvorištu je napravljen cvetni vrt, a izgrađen je i veliki roštilj. Međutim, pevač je mislio i na svoje unuke, kojima je obezbedio i bazen.

- Sagradio je čudo. Pre nego što mu je otac umro počeo je da sređuje kuće. Ovu veću planirali su da sruše do temelja, ali su ipak odlučili da je samo dozidaju. Rođeni brat Mikijeve supruge Gordane je arhitekta i on je sve to osmislio. Obično kad leti dođu porodično, onda roštljaju, prave sedeljke u dvorištu, okupljaju društvo. Svoje imanje ne bi prodao za milijarde jer mu je plac uspomena na oca i detinjstvo, a čula sam da će se uskoro i preseliti tu - objasnila je jednom prilikom komšinica za Kurir.

BONUS VIDEO: