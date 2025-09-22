Ako govorimo o legendarnim glumcima iz vremena bivše Jugoslavije u samom vrhu je zasigurno Pavle Vuisić. Nije voleo da se o njemu previše zna mimo profesije kojom se bavio i smatrao je da su za javnost dovoljne njegove uloge. Privatno je čuvao za sebe i svoje najbliže. Pa tako, verovatno, mnogi ne znaju da je poneo dedino ime, ali ne i prezime jer je birokratskom greškom samo kod njega u celoj familiji izostavljeno slovo j! Svi su bili Vujisići, samo on nije.

A deda mu Pavle Vujisić važio je za istaknutu ličnost svojega veka. Bio je glava Kolašina, komandant Lovćenske brigade Kraljevine Crne Gore, na čelu jedinica koje su oslobodile Bijelo Polje 1912. U Prvom svetskom ratu predvodio je Drugu diviziju Istočnog odreda crnogorske vojske, od poverenja čuvenom serdaru Janku Vukotiću, štitio na Mojkovcu povlačenje srpske vojske i u pesmi se narodnoj tada našao.

U vreme smrti 1920. bio je komandant divizije u vojsci Kraljevine SHS. Preminuo je šest godina pre rođenja unuka kojeg su po njemu nazvali.

Inače, glumčev otac Milisav važio je za cenjenog čoveka, visokoobrazovanog, kojeg je državna služba sa porodicom selila u više mesta Kraljevine Jugoslavije, bivao je i šef policije Zetske Banovine... Sa suprugom Radmilom izrodio je ćerku i dva sina. Obojica su bili glumci. Pavle bez j u prezimenu mnogo poznatiji, a Dušan sa j se zadovoljavao sporednim ulogama.

Da li unuk i deda liče? Ako ništa drugo - obijica su nosili brkove, piše Kurir.

