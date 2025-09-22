Kako ističe, nakon završetka specijalne operacije „Sablja“, odlučila je da napusti klub koji je vodila zajedno sa suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom, jer je doživela veliko razočarenje.

- Ostavila sam FK Obilić posle "Sablje", odnosno, što bi naš narod rekao: "Digla sam ruke". Obilić danas postoji, kao i Mladi Obilić, ali se takmiči u nižim rangovima. Ne znam ko je vlasnik... Nisam se više ni interesovala. Ogromno sam razočaranje doživela posle "Sablje". Bio je to za mene veliki emotivni udarac jer znam šta smo uradili za "Obilić". Da ne pričam o finansijskim sredstvima koja smo uložili u njega, da bih na kraju ja bila lopov. A šta rade fudbalski klubovi nego prodaju igrače?

Ceca se osvrnula i na optužbe u vezi sa malverzacijama. Foto: ATA images/A. Ahel

- Šta su oni meni uradili... oni su rekli da sam ja sav novac, koji je stizao od prodaje igrača, umesto u klub, strpala u svoj džep. To je takva budalaština i ljigavština! Narod je verovao u sve što su oni plasirali. A morali su da mi nađu nešto zbog četiri meseca koliko su me držali u zatvoru. Kada sam prihvatila nanogicu, rečeno mi je da nemam pravo oglašavanja u javnosti.

Pevačica je svojevremeno u jednoj emisiji ušla u žustar sukob sa političarom Čedomirom Jovanovićem, kojeg je tada optužila da ju je nepravedno hapsio. Ipak, priznaje da mu je sve oprostila i da o osveti nikada nije razmišljala.

Foto: Ivica Veselinov/ATA images

- Ja sam njemu sve oprostila još posle te emisije u kojoj smo zajedno bili gosti. Velike sam sreće da još uvek imam prostora za praštanje. Nisu me ljudi toliko obogaljili, pa da izgubim moć da ljudima oprostim. Ne mogu da živim sa mržnjom, a nemam ni čip u glavi da se nekome svetim. Više sam osoba koja će reći u lice, kao što sam čekala 17 godina da budem negde sa njim, uživo u nekom duelu. Pa kom opanci, kom obojci. On je iskusan političar, za razliku od mene. Nisam znala šta mogu da očekujem i šta on može da kaže, i da li će reći. Bila sam spremna da branim sebe jer govorim istinu i u to sam ušla srcem. Bilo mi je bitno da mu kažem u lice šta mi je uradio - zaključila je Ceca za K1.

Odlazi mu u kućnu posetu

Javnost je ostala šokirana nakon vesti, koju je objavio Kurir, da Ceca odlazi u kućnu posetu Čedi Jovanoviću. Foto: TV Pink printskrin

Izgleda da su folkerka i bivši političar izgladili odnose i oprostili jedno drugom ozbiljne sukobe, optužbe i sve negativno što se dešavalo između njih.

Vrhunac javnog sukoba desio se 2020.godine u emisiji "Hit Tvit" kada se odigrala ogromna svađa nakon koje je Ceca napustila emisiju.

BONUS VIDEO: