- Ovo mi je drugi put da sam član žirija u „Nikad nije kasno“ i dopada mi se jako format. Sjajno je što postoji još neka šansa za ljude koji su u godinama, uvek rado pogledam, tako da verujem da ću se dobro snaći - rekao je on i doda:

- Samo hrabro, nikad nije kasno. Jednostavno ako jesi bićeš, a ako nisi džaba sve. Ako veruješ u sebe, nikad nije kasno i uvek sam podrška.

Rokvić je istakao da veoma poštuje Žiku Jakšića. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Žika je jedna duša, srce i jako emotivan čovek pun životnog, muzičkog iskustva što se tiče šou biznisa. Dosta mi je saveta dao što se tiče karijere, uvek mi je drago kad ga vidim i najdraže mi je sada što vidim da je odlično i da se oporavio, srce mi je puno - istakao je pevač.

Na pitanje da li smatra da je u redu pustiti suzu u emisiji koja je prepuna emocija, on je odgovorio:

Foto: ATA images, Jutjub printskrin/Nikad nije kasno

- Kako ne, ja sam uvek za to da se pusti suza. Suze čiste dušu i daju ti radost posle svega toga.

"Halid se dobro drži"

Nikola je otkrio da li se čuo sa legendarnim Halidom Bešlićem i kakvo je trenutno njegovo zdravstveno stanje. Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja, Profimedia

- Halid se dobro drži, pun je duha, šale i onakav kakav jeste. Nadam se da će pobediti ovu borbu i da ćemo još dugo godina zajedno pevati - rekao je i izrazio posebnu zahvalnost prema Halidu, koji je bio njegov veliki mentor i podrška na početku karijere:

- Mnogo mi je pomogao u početku. Najbitniji su bili pozivi kada sam tek kretao. Zvao me je, pričao, zvao i Marinka da me hvali dok sam bio dete. Pričao je mnogim ljudima o meni, zvao me je na veliki koncert u Zetri da izađem na binu, a ja sam došao bez plana da pevam. Izveo me je pred 20.000 ljudi i to mi je značilo u tom trenutku i periodu mojih početaka. Halid je jedno oličenje opuštenosti, jednostavnosti, a sa druge strane je velika zvezda. Mislim da čovek što je veća zvezda, suštinski je normalniji čovek.

(Grand)

