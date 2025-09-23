Saša Joksimović veliku popularnost stekao je ulogama u serijama "Greh njene majke", "Budva na pjenu od mora" i "Igra sudbine".

Značajnu ulogu ostvario je i u seriji "Selo gori, a baba se češlja" autora Radoša Bajića u kojoj je glumio doktora Dejana Gazikalovića. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Saša se prisetio kako je došlo do toga da zaigra u toj seriji i otkrio da je pre snimanja imao manji nesporazum sa rediteljem i glumcem Radošem Bajićem zbog kojeg umalo nisu zauvek prekinuli saradnju. Foto: Petar Milošević

- Radoš me je prvo pozvao da igram popa. Onda su me jednog dana pozvali iz produkcije i rekli mi da su odlučili da ipak igram nekog šalterskog službenika i imam samo jedan snimajući dan. Rekao sam: "Pozdravite Radoša i recite mu da više nikada neću da radim sa njim". Smrtno se uvredio zbog toga. Pozvao me je i dodelio mi je ulogu doktora Dejana Gazikalovića. Jednog dana na snimanju mi je prišao i rekao: "Znaš ono kada si rekao da nikad nećeš da sarađuješ sa mnom? Mislim da bih i ja na tvom mestu isto postupio". Na kraju se sve lepo završilo i sada smo u sjajnim odnosima - ispričao je Saša jednom prilikom za Informer.

