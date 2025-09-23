Srpska tiktokerka Anđela Šimšić, koja živi u Kaliforniji, porodila se i na svet donela ćerku.

Anđela je u braku sa 19 godina starijim suprugom Rudijem, a najlepše vesti podelila je na TikToku. Porodica se snimala u porodilištu, a zatim i kako tata nosi naslednicu. Foto: Instagram/andjela.simsic

Ponosna mama je napisala da je par ćerki dao ime Aria.

Ovo ime sve je popularnije kod nas, pa je tako Aleksandra Prijović, isto ime dala svojoj naslednici.

"Uvek su me zanimali stariji muškarci"

Inače, Anđela je odgovarala na pitanja na TikToku i tom prilikom dotakla se razlike u godinama između nje i njenog izabranika.

- Rudi je 19 godina stariji od mene, znam da je to kod nas malo tabu i da je to malo veća razlika i da ljudi kad su na početku čuli da je moj momak toliko stariji bili u šoku. Ali iskreno da vam kažem nikada nisam obraćala pažnju na te komentare zato što ja lično nisam osetila neku razliku između nas. Ja sam rano otišla od kuće sama u Ameriku i bila sam primorana da sazrim, samim tim uvek su me zanimali stariji muškarci kad sam došla ovde. Jesam u Beogradu bila i sa starijima i sa mlađima, i bilo je to super za neku vezu, ali za brak ili ozbiljan život ne - rekla je ona i dodala: Foto: Instagram/andjela.simsic

- Kada se zaljubiš i kada te srce vodi i kada te duše vodi ka nekome, jednostavno ne možeš protiv sebe. Ako je tebi lepo sa tom osobom i ako te ta osoba ispunjava, ako vidiš budućnosti, to je poprilično jednostavno, samo što ljudi komplikuju.

Inače, Anđela i njen dve decenije stariji muž pravili su venčanje u luks rizortu "Portomontenegro", a ona neretko pokazuje život na visokoj nozi pored američkog milionera.

Ime Aria - poreklo i značenje

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. NJegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto", a ima i značenje "zvuk".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, "Aryan", "Arya".

(Blic)

BONUS VIDEO: