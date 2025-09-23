Pevačica Aleksandra Prijović je u intimnom okruženju proslavila rođendan, a slavlju su prisustvovali najbliži članovi porodice i prijatelji.

Na svom Instagramu podelila je delić atmosfere svog divnog dana. Foto: Instagram prinskrin/aleksandraprijovic

Prijovićka je objavila video snimak na kome peva za svoju, ali i za dušu svoje bake. Kada je Prija pustila glas i zapevala pesmu "Od izvora dva putića" sve goste je raznežila, a posebno baku koju je u jednom trenutku od sveg srca grlila i ljubila.

- Jedna od bakinih omiljenih pesama i prva koju me je naučila - napisala je Prija u opisu objave. To je prvi video snimak pevačice nakon njenog nedavnog porođaja.

Takođe, podelila je i emotivnu fotografiju sa svojim suprugom Filipom Živojinovićem, gde uživa u njegovom zagrljaju.

Živojinović je na dan njenog rođendana objavio emotivnu čestitku i uputio svojoj supruzi dirljive reči. Foto: Instagram prinskrin/aleksandraprijovic

– Za ovih 30 godina život ti je pružio mnogo toga... Za narednih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan, mama – napisao je Filip ispod zajedničke fotografije.

