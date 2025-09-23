Pevačica Aleksandra Prijović je u intimnom okruženju proslavila rođendan, a slavlju su prisustvovali najbliži članovi porodice i prijatelji.

Na svom Instagramu podelila je delić atmosfere svog divnog dana.

Foto: Instagram prinskrin/aleksandraprijovic

 

 

Prijovićka je objavila video snimak na kome peva za svoju, ali i za dušu svoje bake. Kada je Prija pustila glas i zapevala pesmu "Od izvora dva putića" sve goste je raznežila, a posebno baku koju je u jednom trenutku od sveg srca grlila i ljubila.

- Jedna od bakinih omiljenih pesama i prva koju me je naučila - napisala je Prija u opisu objave. To je prvi video snimak pevačice nakon njenog nedavnog porođaja.

Pročitajte još

Šta je Prija dobila za 400.000 din koliko je platila porođaj

Šta je Prija dobila za 400.000 din koliko je platila porođaj

18:50

PRIJA OBJAVILA SLIKU ĆERKE: "Život nam je svega dao"

PRIJA OBJAVILA SLIKU ĆERKE: "Život nam je svega dao"

21:35

U VEZI SAM SA ACOM! Lukas se oglasio: Gospođici poručujem...

U VEZI SAM SA ACOM! Lukas se oglasio: Gospođici poručujem...

10:35

"OČEVI SU IZUGUBILI ULOGU U PORODICI"

"OČEVI SU IZUGUBILI ULOGU U PORODICI"

20:44

Foto: Instagram prinskrin/aleksandraprijovic

Pogledaj galeriju

Foto: Instagram prinskrin/aleksandraprijovic

Pogledaj galeriju

Foto: Instagram prinskrin/aleksandraprijovic

Pogledaj galeriju

Foto: Instagram prinskrin/aleksandraprijovic

Pogledaj galeriju

 

 

Takođe, podelila je i emotivnu  fotografiju sa svojim suprugom Filipom Živojinovićem, gde uživa u njegovom zagrljaju.

Živojinović je na dan njenog rođendana objavio emotivnu čestitku i uputio svojoj supruzi dirljive reči.

Foto: Instagram prinskrin/aleksandraprijovic

 

 

– Za ovih 30 godina život ti je pružio mnogo toga... Za narednih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan, mama – napisao je Filip ispod zajedničke fotografije.

PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Sport

PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Sport

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

BONUS VIDEO:

#Aleksandra Prijović #pevačica Aleksandra Prijović #Aleksandra Prijović instagram #Aleksandra Prijović vesti #VIP #Filip Živojinović #Filip Živojinović Instagram #Aleksandra Prijović baba #Aleksandra Prijović baka #baka Aleksandre Prijović #baba Aleksandre Prijović
Komentari 0
НАПАДНУТ ТРАМПОВ ХЕЛИКОПТЕР: Председник у њему, општи хаос над Вашингтоном (ВИДЕО)

NAPADNUT TRAMPOV HELIKOPTER: Predsednik u njemu, opšti haos nad Vašingtonom (VIDEO)