Pevačica Aleksandra Prijović porodila se u jednoj privatnoj klinici u Srbiji. Izabrala je bolnicu koja nudi najsavremeniju medicinsku negu, za šta je izdvojila čak 400.000 dinara.

Cena je uključivala potpunu privatnost, raskošan apartman najvišeg nivoa, najboljeg anesteziologa, kao i tim lekara specijalizovanih za najzahtevnije porođaje. Foto: ATA images/Profimedia

- Aleksandri su komfor, privatnost i stručnost apsolutni prioriteti. Želela je da se porodi u miru, okružena najstručnijim medicinskim timom, bez stresa i pritiska javnosti. Dugo je, zajedno sa Filipom, razmišljala gde će na svet doneti ćerkicu i izbor je pao na novootvorenu bolnicu koja se nalazi u jednom elitnom beogradskom naselju. Cena od 400.000 dinara nije mala, ali Prija je radila i zaradila, i sebi može da priušti samo najbolje - otkrio je izvor za "Informer".

Porođaj protekao odlično

Aleksandra Prijović porodila se u jednoj privatnoj klinici i na svet donela svoje drugo dete.

Foto: ATA images

Mama i beba se osećaju odlično, a porođaj je protekao u najboljem redu.

Ime bebe

Ponosni roditelji su za svoju naslednicu izabrali ime Aria.

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. NJegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto". Foto: ATA images

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, "Aryan", "Arya".

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A.

Takođe, ovo ime ima i značenje "zvuk".

(Informer)