Glumac Milan Vasić u julu je dobio sina kome su on i njegova supruga Maja dali ime Despot.

Sada su supružnici odlučili ida krste naslednika, a pojedine detalje objavili su na društvenim mrežama. Foto: Instagram printskrin/milanvasic_official

Milan je na Instagramu pokazao u kakvom će se odelu Despot krstiti - tunika sa izvezenim krstom i njegovim imenom.

- Despot se spremio za krštenje - napisao je Vasić uz fotografiju.

Kako je prethodnih dana glumac boravio na Šar-planini za koju je emotivno vezan, verovatno će tamo i biti sam čin krštenja.

Emotivno venčanje na Kosovu

Da podsetimo, Milan i njegova supruga Maja su se takođe venčali na Kosovu i Metohiji, gde često boravi, a gde je i rođen - u Kosovskoj Kamenici. Foto: Instagram printskrin/milanvasic_official

BONUS VIDEO: