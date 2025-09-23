Među mnoštvom poznatih ljudi iz sveta fudbala, na glamuroznoj dodeli Zlatne lopte u Parizu u ponedeljak se našao i legendarni nemački fudbaler Lotar Mateus (64). I to sa znatno mlađom devojkom...

Bivši evropski i svetski prvak poznat je po svom intenzivnom ljubavnom životu te se neretko nalazio na "žutim" stranicama novina zbog veza s manekenkama koje su bile dosta mlađe od njega.

Foto: Profimedia

 

 

S prvom suprugom Silvijom ima dvoje dece, a decu je dobio i u brakovima s Marijanom Kostić, Lilijanom Čudinovom i Anastasijom Klimko.

Nije stoga nikakvo iznenađenje da se Mateus u javnosti pojavio s novom, 38 godina mlađom devojkom. NJeno je ime Tereza Zomer, ima 26 godina, a zanimanje joj je "Instagram model".

Na pitanje novinara o njihovoj vezi Tereza je odgovorila:

- Došli smo zbog skijanja, a ostalo je privatna stvar.

Foto: Profimedia

 

 

Mateus se posle igračke karijere okušao i u trenerskom poslu, a na kraju se posvetio ulozi stručnog televizijskog komentatora. Igrao je za Borusiju Menhengladbah i Bajern iz Minhena, potom za milanski Inter, a karijeru je završio u NJu Jork Metro Starsima 2000. godine.

U igračkoj karijeri ostvario je brojne uspehe i osvojio trofeje, a 1990. godine je osvojio i Zlatnu loptu. Za nemačku reprezentaciju ima 150 utakmica, nastupio je na pet svetskih prvenstava, a kao kapetan Nemaca podizao je trofeje Svetskog prvenstva 1990. i Evropskog prvenstva 1980. godine.

