Teniser i trener Nikola Pilić preminuo je u 87. godini u Rijeci, javlja HRT. Vedrana Rudan je na svom blogu Rudan.info jednom prilikom pisala upravo o ljubavi Nikole Pilića i njegove supruge.

"Opatijke i Opatijci, građani moga rodnoga grada, imaju veliku sreću. Nedeljom pre podne na glavnoj ulici sreću Par. On je visok, vitak, lep smeđokos muškarac, ona je krhka lepotica. Hodaju s rukom u ruci i smeju se. Najčešće sednu u Kontinental, piju kafu i pričaju, pričaju, pričaju. Razgovaraju onako kako to čine ljubavnici koji se nisu videli nekoliko sati pa onda pokušavaju svoje izgubljeno vreme prepričati jedno drugom. Foto: G. Čvorović

Žive gotovo u centru Opatije u zgradi koja nije raskošna vila, ali ni jedno od novih betonskih čudovišta. Obična zgrada izgrađena za obične ljude. Koliko je ovo dvoje "obično"? Onoliko koliko su obični parovi koji se gledaju u oči, smeju jedno drugome, parovi za koje čim ih vidiš znaš da su jedno ma koliko izgledali poput dvojca. On visok, vitak, smeđokos, lep muškarac, ona krhka lepotica zelenih očiju i kose boje kestena.

Pred neki je dan on pozvonio na ulazna vrata zgrade. Ona je sišla i otvorila ih jer su njegove ruke bile zauzete. Uručio joj je veliku tortu na kojoj je pisalo: "Sretan 80-ti rođendan i 50 godina ljubavi." Kad mi je to pričala smejala se: "Ko će pojesti tu tortu?"

Pedeset godina ljubavi? Pedeset godina držanja za ruke? Pedeset godina obilaženja Kugle. Pedeset godina gledanja u decu koja rastu, postaju uspešni ljudi, roditelji. Žive daleko. I blizu. Kad si s nekim ljubavlju vezan kilometri ništa ne znače. Foto: G. Čvorović

Ko su ljudi koji su Opatijke i Opatijce usrećili zato jer su njihov i moj grad izabrali za svoje ljubavno gnezdo? Ko su ljudi koji su se "odrekli" Splita i Novoga Sada? Oni su Nikola Pilić i Mija Adamović, Mija Pilić i Nikola Pilić. Upoznali su se kad je on bio svetska teniska zvezda, danas je svetska teniska legenda, ona je bila velika srpska glumica.

Pitala sam Miju kako se odlučila da ostavi karijeru, napusti sve što je bilo njen život i ode u nepoznato? "Izbor je bio jednostavan. Pre odluke sam zažmurila i mislila na Nikolu. Videla sam bleštavilo. Pa sam pomislila na život u pozorištu bez Nikole, videla sam mrak."

Miji i Nikoli su stalno na vratima novinari iz čitavog sveta. Nedavno je bila ekipa iz Amerike, uskoro stižu Francuzi. I jedni i drugi su naglasili da ne žele razgovarati samo s Nikolom, svi žele čuti i Miju. Ima li Nikole bez Mije? Ima li Mije bez Nikole? Foto: G. Čvorović

Zašto pišem o njima? Zato jer ja kao deo dvojca koji još nije dobio tortu za pedeset godina ljubavi mogu s vremena na vreme s Nikolom i Mijom popiti kafu ili otići na ručak. Velika je to sreća kad imaš nekoga ko ti svet može pretvoriti u baštu ružičastih božura, oni su Mijino najdraže cveće.

Teško je danas naći čoveka, ljude koji se vole. Dobro, biću iskrena do kraja. Kad sam s Mijom i Nikolom mislim da su radost življenja, ljudska dobrota i skromnost zarazni.

Miluju mi dušu. Oni su meni dokaz da bajke postoje."

Novak Đoković bio na njegovoj akademiji

Novak Đoković je bio na akademiji čuvenog bivšeg tenisera i trenera Nikole Pilića, koji o srpskom teniseru imao samo reči hvale. Foto: ATA images

- Iz nekih rečenica shvatio sam da je Novak izuzetan. Sa 13, 14 godina u njegovoj glavi je profesionalizam bio 100 posto. Dobri treneri daju jako puno igračima, često ne dobiju skoro ništa ili jako malo, za razliku od Novaka. Jedan dobar trener ne traži ništa osim zahvalnosti. Nije pitanje novca. Supruga mi je često govorila, slušaj Nikola ovaj mali Novak kad govori o tenisu, njegova rečenica liči tvojoj. Na poseban način je upijao stvari koje sam mu govorio, video sam kod njega nešto što jedan trener čeka godinama. Kod njega se na svakih 6 meseci video neverovatan progres. Sa svojih 13 godina već je imao svoju crtu. Sećam se, ja sam imao sastanak, bilo je 20 do 2, Mia je došla da popije kafu, eto ti Novaka, nudi neku čokoladicu, pa joj kaže "idem da se zagrejem", a Mia kaže "mislim da ti je to dobro", on kaže " neću ja svoju karijeru da rizikujem". Foto: ATA images

- Imate jako puno dijamanata na stolu i vidite jednog koji drugačije sija i da je čist to je bio Novak. Nisam znao šta će on u životu napraviti, ali sam bio siguran da će biti izuzetno dobar igrač, da li će biti broj tri, sedam, 15 ili 17, nisam znao. Imao je uvek respekt prema meni, kada se setim pitanja koja mi je postavljao, bio je jedinstven. IQ teniski mu je bio toliko visok već u ranim godinama da je i mene iznenadio sa mojim iskustvom - govorio je Nikola Pilić u emisiji "Tv lica, kao sav normalan svet".

