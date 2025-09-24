Poznata astrološkinja Matilda DŽuang opisuje ovaj period kao “sezonsko finale stresa”, odnosno tačku gde sve ono što je pritiskalo konačno popušta.

Bik, Lav, Škorpija i Vodolija ulaze u završnicu meseca spremni da odbace ono što ih sputava i naprave mesta za novi početak.

Za neke će to značiti kraj dugotrajnih emotivnih borbi, za druge oslobađanje od karmičkog tereta i finansijskih pritisaka, a za sve znakove ovo znači ulazak u poglavlje u kojem život počinje da se vraća u ravnotežu.

Bik: Završava se bolan ciklus u ljubavi

Verovatno ste ove godine doživeli i uspone i padove u ljubavnom životu, ali ste se našli zarobljeni u krugu koji vam nije dozvoljavao da krenete dalje.

Srećom, kako kaže DŽuang, stvari se okreću nabolje, naročito u ljubavi.

Ovog meseca dugogodišnji prijatelj, ili bliska osoba, može neočekivano priznati svoja osećanja, čime se završava bolan period usamljenosti, tvrdi DŽuang.

Ako ste u vezi, ovo je dobro vreme da obnovite razigranu i svežu energiju sa partnerom.

Međutim, nikako ne zaboravite na finansije! Ovaj mesec je i o preispitivanju odnosa prema novcu i tome da li previše dajete drugima bez povratka.

Da biste istinski napredovali, moraćete da pronađete balans između komfora i rasta. Foto: Profimedia

Lav: Završava bolan karmički ciklus

Radili ste na oslobađanju od karme i ovog meseca konačno počinjete da osećate da prelazite u novo životno poglavlje.

Posebnu pažnju obratite na ljubav. Nošenje porodičnog tereta i ponavljanje starih grešaka ne samo da će vas ovog meseca koštati blagoslova, već može potpuno zakočiti vaš lični rast.

Sreća se ne zaustavlja samo na ljubavi i porodici. I finansije će igrati veliku ulogu. Naime, prema Matildi DŽuang, ovo je velika finansijska prekretnica u vašem životu. To znači da će se stari ciklusi dugova završiti, sve dok ostanete dosledni.

Foto: Profimedia

Škorpija: Bolan ciklus u ljubavi je završen

Škorpije, jedan bolan ciklus u ljubavi završava se ovog meseca i vaš ljubavni život se menja na način koji niste dugo doživeli.

Ranije ste možda osećali da ljubavni život stagnira bez strasti i intenziteta, ali ovaj mesec vraća upravo te osećaje dok se stvari zahuktavaju. Ipak, budite pažljivi sa osobama koje vas okružuju.

Kada su finansije u pitanju, pogrešno društvo može vas sputavati i iscrpljivati vašu energiju. foto: Profimeddia

Vodolija: Bolnom ciklusu u vezama je kraj

Prema astrološkinji DŽuang, ova promena dolazi iz analize onoga kako se vi ponašate prema drugima.

“Koje su to stvari od kojih treba da se izlečite, ili u šta treba da se razvijete da biste privukli partnera kakvog zaista želite“, pita DŽuang.

Od toga da li idete putem sreće do otkrivanja obrazaca koje ponavljate, imate mnogo prostora za introspektivu.

Na svu sreću, ovaj mesec ne nosi samo težinu bez nagrade. Pa tako, dok budete radili na sebi, karijera će vam krenuti nabolje. Bilo da dobijete unapređenje ili vođenje tima, očekujte i više novca do kraja septembra, prenosi Zadovoljna.rs.

