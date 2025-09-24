Novi prelazni predsednik Sirije, Ahmed al Šara privlači veliku pažnju, jer je prvobitno bio poznat kao vođa grupe Hayat Tahrir al-Sham, nekadašnjeg ogranka povezanog sa al Kaidom. 

On je na vlast u Siriji došao nakon što je srušen režim Bašara al Asada krajem 2024. godine. 

Donald Tramp je Ahmeda al Šara opisao kao "mladog i zgodnog momka", dok svet pažljivo motri svaki njegov korak, pa čak i njegovu porodicu.

Foto: Profimedia

 

 

Žena koja čvrsto stoji iza Ahmeda Al Šara

Ahmed Al Šara se nekoliko puta pojavio sa suprugom tokom državnih poseta, a nedavno je otkrio da su živeli u udaljenim planinama i često menjali prebivalište zbog političkih previranja u Siriji.

Za svoju suprugu kaže da je njegov veliki oslonac čak i u teškim periodima kada se borio protiv režima Bašara al Asada.

- Latifa je živela sa mnom u 49 različitih domova i pratila me od pećina do skloništa, čak i kokošinjaca - rekao je el Šara, koji je trenutni predsednik Sirije.

Foto: Profimedia

 

 

Od momenta kada je Ahmed izgovorio te reči, interesovanje za Latifu naglo je skočilo.

Evo šta treba da znate o Latifi el Drubi:

Rođena 1984. godine u El Karjatajnu, ruralnom gradu u sirijskoj pokrajini Homs, Latifa potiče iz politički poznate porodice u Siriji, koja korene vuče još od Osmanskog carstva. 

Majka trojice sinova ima magistarsku diplomu iz arapskog jezika i književnosti.

Latifa i Ahmed Al-Šara, upoznali su se dok su bili studenti Univerziteta u Damasku.

Foto: Profimedia

 

 

Venčali su se 2012. godine, samo godinu dana nakon početka građanskog rata u Siriji, i od tada je ona vodila povučen život.

Prema rečima Al-Šari, on joj je često tražio da se preseli na bezbednija mesta, ali je ona to odbijala.

Politički analitičari tvrde da Al Šar ima želju da svoju vladavinu u Siriji predstavi kao umerenu, pa stoga svuda sa sobom vodi svoju ženu koju veliča.

(Stil)

