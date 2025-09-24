Kontroverzna jutjuberka Kendas Ovens, koju je prva dama Francuske Brižit Makron tužila zbog tvrdnji da je rođena kao muškarac, najavila je da “dolazi po zdravstveni karton Brižit Makron” u novoj bizarnoj tirade protiv supruge francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Makronovi su pokrenuli tužbu za klevetu protiv konzervativne influenserke, koja sada uzvraća rečima da će naterati da gospođu Makron da se podvrgne pregledu, koji bi trebalo da sprovede “nazavisni doktor”.

– Zahtevaćemo da Brižit pregleda nezavisni doktor. Dolazimo po njen zdravstveni karton – rekla je Ovensova u ponedeljak. – Ovo nije Francuska, gde Brižit i Emanuel Makron mogu da rade šta god žele. Ovo je Amerika!

Ona je istakla da ne može da se preskoči postupak otkrivanja dokaza “samo zato što ste svetski lider ljut zbog prava podkastera koji garantuje Prvi amandman”.

I Makronovi spremaju svoje dokaze

U međuvremenu, advokat Makronovih je najavio da će prva dama Francuske dati fotografske dokaze kako bi dokazala da je rođena u ženskom telu.

– Biće to veoma javno iskustvom kojem, nažalost, moramo da se izložimo, ali to je jedini način da se utvrdi istina i zaustavi ova kleveta – objasnio je advokat Tom Kler.

On je za Bi-Bi-Sijev podkast "Fame Under Fire" i potvrdio da će oni predati sudu dokaze “i naučne i vizuelne prirode”, a istakao je da je su teorije zavere koje Kendas Ovens i drugi šire o Brižit Makron vrlo bolne za francuski par i da ih oni oni smatraju ponižavajućim.

– Zaista je uznemirujuće kad pomislite da morate da se izlažete ovako i dokazujete očigledno – kaže Kler.

Kako su rođene teorije zavere o Brižit Makron?

Sve je počelo bizarnim člankom koji je 2021. objavio francuski desničarski časopis Faits et Documents, o tome kako je prva dama Francuske navodno rođena kao muškarac. Ipak, one su došle do šire publike tek nakon što su o svemu u četvoročasovnom intervjuu razgovarale Amandin Roa, samoproklamovani duhovni medijum, i Nataša Rej, samozvana nezavisna novinarka.

One su pričale kako je navodno muškarac po imenu Žan-Mišel Tronje (inače, rođeni brat Brižit Makron) promenio pol i postao Brižit Tronje, kasnije Ozijer, a potom i Makron. One su svoju čudnu priču nazvale “državnim lažima”, a sve je potom u “dokumentarnom” serijalu prenela američka jutjuberka Kendas Ovens, koja je predstavila šokantne tvrdnje milionima gledalaca.

Francuski predsednik i prva dama su najpre upozorili Kendas Ovens da prestane da iznosi laži, a nakon je ona nastavila još glasnije, podneli su tužbu.

– Budući da je gospođa Ovens uporno ponavljala ove neistine, uprkos našim pozivima da se povuče, procenili smo da je sud jedini način zaštite koji nam je ostao – poručili su Emanuel i Brižit Makron u zvaničnom saopštenju.

