Poslednjih godina Klaudija Kardinale se ređe pojavljivala u javnosti, a neke od njenih poslednjih fotografija zabeležene su 2022. i 2023. godine.

Glumica koja je i pred papom nosila mini-suknju, davne 1967. kada je upoznala papu Pavla VI, i u smiraj života je bila - dama i zavodnica. Foto: Screenshoot

Baš na današnji dan, pre tačno tri godine, 24. septembra 2022, Klaudija se pojavila u švajcarskom Cirihu gde je održala i govor pošto je dobila nagradu "European Culture Award 2022". Foto: Profimedia

Inače, nagradu za životno delo dobila je 2002. godine na Berlinskom filmskom festivalu, a u 2022. godini objavljena je knjiga o njenom životu pod nazivom "Klaudija Kardinale. Neukrotiva".

- Proživela sam više od 150 života, prostitutka, svetica, romantičarki, svaka vrsta žene i divno je imati tu priliku da promeniš sebe. Radila sam sa najvažnijim rediteljima. Dali su mi sve - rekla je Kardinale u jednom od svojih poslednjih intervjua.

LJubavni život i tragedije Klaudije Kardinali - film i u stvarnom životu

Klaudija Kardinale je proglašena među 50 najlepših žena na svetu od strane časopisa Los Anđeles Tajms, a bez ikakve sumnje, bila je jedna od najsjajnijih filmskih zvezda tokom 60-ih i 70-ih godina.

Slamala je mnoga srca na snimanju filmova. Tokom snimanja filma " Il bell'Antonio", 1960. godine, njen kolega Marčelo Mastrojani se zaljubio u nju, ali ga je ona odbila, smatrajući ga jednim od onih glumaca koji ne mogu, a da se ne zaljube u svoje koleginice. Mastrojani je insistirao da su njegova osećanja iskrena, čak i nakon mnogo godina. Istinska empatija između njih bila je očigledna u filmu. Foto: Profimedia

Kasnije, 1962. godine, upoznala je Alena Delona na snimanju filma Leopard u režiji Lučina Viskontija.

Delon se kao i mnogi drugi pre njega, zaljubio u Klaudiju, međutim, osećanja nisu bila obostrana. Ostvarili su samo prijateljsku vezu koja je trajala godinama.

Porođaj u tajnosti, sina predstavljala kao brata

NJena lepota nije ostala nezapažena, a ubrzo je zaigrala pored Omara Šarifa. Dobila je ugovor na sedam godina, a producent joj je postao Franko Kristaldi - možda i najvažniji čovek njenog života.

Ono što Kristaldi tad nije znao jeste da je Klaudija već trudna. Otac u Tunisu nije hteo ništa da ima sa detetom, a Kristaldi je organizovao porođaj u tajnosti. Mali Patrik je rastao uz časne sestre u Italiji, a zatim poslat Klaudijinoj porodici u Tunis. Foto: Profimedia

Mališan je kasnije predstavljen kao glumičin brat, a ne sin. Zanimljivo je da su filmadžije dugo krile i njen glas - sinhronizovali su joj tekst, jer je imala jak francuski akcenat i preduboku prirodnu boju.

Kada se Klaudija zaljubila u Kristalda i pristala na brak, odlučili su da otkriju istinu i njenom sinu Patriku. Godine 1975. poverila se Encu Bijagi, italijanskom novinaru i otkrila mu istinu o svojoj trudnoći. Foto: Profimedia

Strašna istina o silovanju

- Nepoznati čovek, mnogo stariji od mene, naterao me da uđemo zajedno u automobil i silovao me je. Bilo je užasno, ali najlepša stvar koja mi se desila je što je, iz tog nasilja, rođen moj predivni Patrik - ispričala je. - Bila je to komplikovana situacija za samohranu majku, ali odlučila sam da ne abortiram. Kad je taj čovek saznao, vratio se i tražio mi da abortiram, ali nisam ni na trenutak pomislila da se rešim deteta - izjavila je Klaudija.

Kristaldija je napustila 1975. godine. Kasnije je govorila da nikada nije bila zaljubljena u njega, već da je on bio njen mentor, ali i prilično opasan čovek. Foto: Profimedia

Patrik je godinama predstavljan kao njen mlađi brat zbog imidža u javnosti, sve dok jednom prilikom nije neplanirano otkrila istinu u intervjuu.

- To je bilo neophpdno. Hrabrost dolazi kada je potrebno nešto uraditi. To ne može da se predvidi. Ali, kada bih mogla da vratim vreme, prvo bih svom sinu rekla istinu. Tada nisam imala tu hrabrost - istakla je svojevremeno.

