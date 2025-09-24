Mirka Vasiljević se u jednom intervjuu prisetila snimanja filma "Mi nismo anđeli 2" i otkrila neke nepoznate detalje.

Glumica je svojevremeno pohađala školu za talente, a onda je usledio poziv za film "Mi nismo anđeli 2".

- Reditelj Srđan Dragojević je po srednjim školama tražio devojčicu koja će glumiti Sofiju. Međutim, nije našao ono što mu odgovara, jer su devojčice u tom uzrastu delovale dosta starije. Onda je krenuo da radi kastinge po osnovnim školama, a na jedan sam se i ja prijavila. Rekli su mi da sam im odmah zapala za oko i bila sam favorit za ulogu Sofije. Nakon dva meseca jedna devojka i ja smo ušle u najuži izbor i završni kasting imale smo u kafani koju je držao Nikola Kojo. Tu smo snimile nekoliko scena, jer su producenti i reditelj želeli da vide kako izgledamo u kadru sa Kojom. Sutradan su me pozvali i rekli da sam dobila ulogu - rekla je Mirka. Foto: Jutjub printskrin/Miloš Ilić

Poznata glumica je snimila ovaj film pre skoro 20 godina, a otkrila je koji joj je bio najveći strah.

- U tom filmu imala sam tri-četiri partnera sa kojima sam se ljubila i to mi je bilo najteže, jer sam imala samo 13 godina. Najveći strah i stres sam osećala zato što je trebalo da se ljubim sa nepoznatim ljudima, a nisam imala nikakvog iskustva. Svakog dana sam proveravala da li ću morati da snimim ljubavne scene. Kada bi mi rekli da nema takvih kadrova, odahnula bih - rekla je Mirka kroz smeh i dodala: Foto: Antonio Ahel/ATA images

- U osnovnoj školi sam imala neke simpatije, ali to su sve bili neki poljupci u obraz i na brzinu. Prvi, ozbiljniji poljubac imala sam na snimanju filma "Anđeli 2". Prve emotivne scene imala sam sa Goranom Jevtićem. Sećam se da sam bežala od njega na setu, da nemamo nikakav kontakt, zato što mi je sve to bilo strano i stresno. Celu noć pre te scene nisam spavala. Moji su mi rekli da će krenuti sa mnom na snimanje, ako treba. Otišla sam sama da probijem led. Goran je primetio da mi je nelagodno pošto je bio stariji i iskusniji i na pravi način mi je prišao i pomogao. Objasnio mi je da je to uloga i da to ne radi Mirka, već Sofija i da su takve scene uobičajne za ovaj posao - rekla je Mirka.

(Informer)

BONUS VIDEO: