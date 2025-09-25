Darko je vozio automobil, dok je Katarina bila na mestu suvozača. U udesu je učestvovao i autobus i autmobil koji je potpuno smrskan.

Vatrogasci su ga morali izvući iz vozila, dok su oboje hitno prevezeni u bolnicu.

Darko Lazić se trenutno nalazi na VMA, gde mu rade analize i CT glave. Pevač se žalio na bolove u glavi i ima posekotine, ali je komunikativan i razgovara sa policijom koja je prisutna, javlja Telegraf.rs.

Saopštenje Hitne pomoći

U zvaničnom saopštenju iz Hitne pomoći, navodi se da je pevač smešten na VMA, dok je njegova supruga Katarina u KBC Zemun.

"Jedan muškarac (35) zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Beogradu, rečeno je jutros u službi Hitne pomoći. Povređeni je prevezen na VMA, a pored njega, u istom udesu je lakše povređena 35-godišnja žena, koja je prevezena u KBC Zemun. Udes se dogodio na auto-putu kod Geneksa u 00.53 sati. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale ukupno 75 puta, a od toga je šest intervencija bilo na javnom mestu", piše u saopštenju.

