U teškoj saobraćajnoj nesreći, noćas oko jedan sat posle ponoći, kod isključenja za Arenu, povređen je pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, a po nalogu tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu njemu je uzeta krv i urin na analizu.

Pevač se "zakucao" se u autobus "Ikarbus" u kom srećom nije bilo putnika već samo vozač R.M. (65)!

Foto: ATA images

 

 

Kako mediji prenose nezvanično, Lazić je bio za volanom "mercedes" koji je u vlašništvu jedne lizng kuće. Na mestu suvozača bila je njegova supruga Katarina.

- Darko Lazić išao je iz pravca Gazele ka Šidu i bili su u srednjoj kolovoznoj traci. U jednom trenutku Lazić je prelazio u desnu saobraćajnu traku (takozvanu isključnu) u pravcu Omladinske brigade i tom prilikom prednjim levim delom vozila udario u zadnji deo autobusa. Za volanom autobusa "Ikarbus" bio je R. M. (65) koji srećom nije povređen i koji je takođe prelazio u desnu isključnu traku. Od siline udarca "mercedes" u kom je bio Lazić sa suprugom odbio se i udario u bankinu. Laziće su izvačili vatrogasci. Oni su sve vreme bili svesni - rekao je izvor.

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

Povodom ove nesreće obavešten je tužilac Trećeg OJT koji je naredio da se vozila izveštače, a da se od vozača uzme krv na analizu. 

Laziću su, navodno, konstatovane lake telesne povrede na VMA-a, dok je Katarina prevezena u KBC "Zemun".

I "mercedes" i autobus prevezeni su na saobraćajno-tehničko veštačenje. Istragu u ovom slučaju vodi Treće OJT u Beogradu.

(Kurir/Telegraf)

