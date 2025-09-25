Darko Lazić pušten je kućno lečenje nakon što je sinoć imao udes.

Pevač je danas krenuo kod lekara kada je i otkrio više detalja o nezgodi koja mu se desila nakon jedne proslave.

- Hvala milom Bogu, ništa strašno, živa glava. Proklizao mi je auto, kao što možete videti na putu, bilo je kišovito na putu i krenuo sam da obilazim. Nisam video da je autobus stajao parkiran u desnoj traci i nisam mogao da zakočim, pustio sam kočnicu i namotao sam na svoju stranu, da ne bi povredio Katarinu i sa moje strane sam ga zakačio. Hvala Bogu što nije bila velika brzina, da je bila, bilo bi još gore - rekao je Darko i dodao:

- Zadobio sam posekotine od šoferke koja je pukla. Ko je kriv, to se ne zna. Kriv sam što sam vozio po kiši, on je kriv što je stajao. Bitno je da niko nije povređen ozbiljno. Kaća ima samo malu posekotinu na glavi od stakla - otkrio je Lazić.

Da li je Darko Lazić pio?

Pevač tvrdi da nije bio u alkoholisanom stanju tokom udesa.

- Da je bilo brže ko zna šta bi bilo. Vraćali smo kući, nije bilo alkohola, nije bilo nedozvoljenih supstanci. Pristao sam odmah da mi vade krv, sve, da ne bi opet bilo: "Seo je pijan za volan". Takvo je vreme bilo, kiša je padala, nisam video, mali sekund nepažnje. Idem da primim tetanus i to je to. Sve u svemu, živa glava, idemo dalje.

U medijima se spekulisalo da je u lokalu gde su bili došlo do svađe između supružnika, ali je folker sada demantovao te navode.

- Nismo se svađali. Kaća i ja se ne svađamo - poručio je pevač.

"Nastaviću da vozim"

Ističe da je najviše bio zabrinut zbog majke Branke.

- Kada smo jutros izašli sa VMA, rekao sam Andreani da napiše Branki da je sve u redu, pošto kad se bude probudila i kada vidi kako je sve napumpano, da sam maltene poginuo. Dešava se, ljudi smo.

Na pitanje da li će i dalje voziti ili će unajmiti vozača, odgovorio je:

- Ne. Zašto bih? Ovo se dešava svima. Nisam divljao, pa da sam izgubio kontrolu. Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad da sam manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj - poručio je on.

