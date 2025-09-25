Krajem avgusta Ana Nikolić prijavila je partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a raskid joj je, kako sama ističe, teško pao.

Mesec dana kasnije Ana Nikolić rešila je da okrene novi list, a prva na listi promena našla se frizura.

Foto: Instagram printskrin/ananikolicofficial

 

 

Ona se, naime, sama ošišala, a budući da nije bila zadovoljna krajnjim rezultatom, posetila je dugogodišnjeg prijatelja i frizera da joj popravi kosu.

Foto: Instagram printskrin/ananikolicofficial

 

 

- Ko zna, zna.. ja sam se sama ošišala, a on je samo malo popravio i to vam je to. I sad će ceo grad da traži baš ovu kosu, ali kad ih ošiša opet ćemo je promeniti - rekla je Ana Nikolić u objavi koju je podelila na svom Instagramu.

