Mučenje, silovanje i ubistvo tri žene prenošeno je uživo na TikToku, saopštila je argentinska policija. Policija istražuje slučaj, nakon što su detektivi otkrili da je oko 45 ljudi u zatvorenoj grupi na toj društvenoj mreži gledalo sadističke scene, uključujući amputaciju prstiju jednoj od žrtava i gušenje druge plastičnom kesom.

Jedna od tri žrtve, Lara Gutijerez imala je samo 15 godina. Ostale su imenovane kao 20-godišnja Brenda del Kastiljo i 21-godišnja Morena Verdi. Prema navodima lokalnih medija, žene je lokalna narko banda optužila da su ukrale drogu od nje.

Policija veruje da su žene namamljene u - kuću strave - na periferiji Buenos Ajresa, oko 32 kilometra od mesta gde su živele.

Tamo su mučene i ubijene u, kako se opisuje - osvetničkom ubistvu - koje je navodno naredio vođa bande. Veruje se da je šef kriminalne organizacije, identifikovan kao peruanski državljanin, pobegao iz zemlje i da je naredio brutalna ubistva kao - upozorenje -drugima.

Stravične scene su snimljene i emitovane uživo

Ministar bezbednosti Buenos Ajresa, Havijer Alonso, potvrdio je da su stravične scene snimljene i emitovane uživo putem interneta.

- To je bilo za zatvorenu grupu od oko 45 ljudi. To su informacije koje smo do sada dobili iz istrage - rekao je Alonso. - To je relevantno za motiv ubistava, a to je da vođa bande poručuje -Ovo vam se dešava ako mi ukradete drogu.

Tela tri mlade žene pronađena su juče, pet dana nakon što su nestale prošlog petka oko 21:30.

- Poslednji put su viđene kako dobrovoljno ulaze u vozilo jer su bile pozvane na događaj, ne znajući da upadaju u zamku koju im je postavila međunarodna banda za trgovinu drogom - dodao je Alonso.

- Tela su pronađena u ranim jutarnjim satima, zakopana u dvorištu. Vozilo u kojem su devojke odvezene pronađeno je 100 metara od kuće, zapaljeno i izgorelo. Uvereni smo da su žrtve ubijene u petak uveče. Do sada su uhapšene četiri osobe - izjavio je ministar, dodajući da je istraga u poodmakloj fazi.

Strašni zločin je zvaničnik nazvao - činom osvete zbog narkotika - a lokalni mediji izveštavaju da je jedna ili dve od tri ubijene žene bile optužene za krađu četiri kilograma kokaina od bande.

"Ovo je najgnusniji i najužasniji slučaj sa kojim smo se ikada suočili"

Najmlađoj žrtvi, 15-godišnjoj Lari Gutijerez, navodno je odsečeno svih pet prstiju na levoj ruci. Tela Brende del Kastiljo (20) pronađeno je sa prelomom lobanje, a stomak joj je bio rasečen. Morena Verdi (21) navodno je ugušena plastičnom kesom.

Zločin se dogodio nakon što su žene bile prevarene da dođu na događaj opisan kao seksualna zabava, za šta im je ponuđena isplata od 300 dolara.

- Ovo je najgnusniji i najužasniji slučaj s kojim smo se ikada suočili - rekao je tužilac iz Buenos Ajresa.

Pre nego što su tela pronađena, Hosefina del Kastiljo, koja je izjavila da su Brenda i Morena njene bratanice, uputila je apel za pomoć.

- To su tri mlade devojke, tri porodice koje danas pate i očajne su. Molimo vas da kontaktirate vlasti ako imate bilo kakve informacije - rekla je. Kasnije je dodala: - Hvala svima koji su pratili bez osuđivanja. Niko nije zaslužio kraj kakav su one imale. Svi životi su važni.

Policija je saopštila da su juče izvršena četiri hapšenja, a još osam osumnjičenih je privedeno tokom noći. Prilikom racije u kući u predgrađu Florensija Varela, zatečene su dve žene kako čiste mesto zločina.

Među prvima uhapšenima su troje Argentinaca uzrasta 18, 19 i 28 godina, kao i 27-godišnji Peruanac.

