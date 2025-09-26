Predsednik SAD Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp prisustvovali su 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u NJujorku. Obraćanje Donalda Trampa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija uzdrmalo je čitav svet.Tokom skoro sat vremena (umesto očekivanih 15 minuta – nikad nije govorio duže), Tramp je udarao na svoje protivnike i njihove ideje, odbacujući ih jednog po jednog dok je “rešetao po globusu”.

Foto: Profimedia

Samo osam meseci nakon što je stupio na dužnost, SAD su ponovo, kako je rekao, „najtraženija“ zemlja na svetu i nijedna druga ne može da im parira. Sala je bila puna šefova država i vlada iz čitavog sveta. A prva dama Melanija sedela je u publici i pažljivo slušala svog supruga, koji se predstavljao kao “veliki knez mira”, navodi DW.

Sa druge strane, Melanija je govorila odvojeno na događaju pod nazivom „Forme koje zajedno neguju budućnost: Globalna koalicija“.

Međutim, njegov dolazak GS UN obeležio je niz neprijatnih situacija i na kraj se završio raspravom među supružnicima.

Foto: Profimedia

Povratak kući u razmiricama

Donald i Melanija Tramp snimljeni su u nezgodnom trenutku tokom povratka sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u NJujorku – predsednik je u jednom trenutku mahao prstom ka supruzi, dok je ona odmahivala glavom. Snimak, koji je nastao u sredu uveče na predsedničkom helikopteru Marine One, odmah je izazvao pažnju javnosti.

Na snimku se vidi kako 79-godišnji Tramp pokazuje prstom ka Melaniji (55), dok su sedeli jedan naspram drugog i razgovarali. Ipak, par je na kraju izašao iz helikoptera držeći se za ruke, kao da ništa nije bilo.

Rep. Greg Steube: "Thankfully the first lady and the president had their hands on the rails that were going up the escalator, or they likely would've fallen down and injured themselves. It seems to be intentional ... I don't know why we're still part of the UN." pic.twitter.com/4rBLUeZsrV — Aaron Rupar (@atrupar) September 25, 2025

Niz neprijatnosti koje su izvele iz takta Trampa

Tramp i Melanija su u NJujorku doživeli još jedan niz neprijatnosti, koje je bivši predsednik opisao kao „trostruku sabotažu“. Na svom nalogu Truth Social, Tramp je tvrdio da su mu pokvarene pokretne stepenice mogle naneti ozbiljne povrede:

CHOPPER CLASH

Trump waves finger at wife Melania who shakes her head as they are caught in awkward conversation pic.twitter.com/J48qC9ttul — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) September 26, 2025

„Prava sramota desila se u Ujedinjenim nacijama – ne jedan, ne dva, već tri zlonamerna događaja! Neverovatno je da Melanija i ja nismo pali na oštre ivice metalnih stepenica. Samo zato što smo se oboje čvrsto držali za rukohvat nije došlo do tragedije. Ovo je apsolutna sabotaža! LJudi koji su to uradili treba da budu uhapšeni!“

Pored stepenica, Tramp se žalio i na zvuk tokom svog govora, rekavši da ga čak ni Melanija nije razumela jer audio nije bio podešen kako treba.

„Pitao sam Melaniju kako sam govorio, a ona je rekla: ‘Nisam čula nijednu reč", rekao je Tramp. Foto: Profimedia

UN su kasnije objasnile da je zvuk bio podešen isključivo za slušalice za prevođenje, kao što je praksa decenijama unazad. Ali očigledno to niko nije rekao Trampu i njegovom timu.

Na sve to, Tramp je istakao i da mu je teleprompter prestao da radi tačno u trenutku kada je trebalo da održi govor:

„Teleprompter se potpuno ugasio. Nastavio sam govor bez njega, a proradio je tek nakon 15 minuta. Dobra vest je da su recenzije govora fantastične. Možda su cenili činjenicu da malo ko može da uradi ono što sam ja uradio“, rekao je Tramp. Foto: Profimedia

Portparol UN-a Stéphan Dujarric izjavio je da je eskalator stao zbog sigurnosnog mehanizma, koji se aktivirao kada je Trampov snimatelj, hodajući unazad, nehotice pritisnuo sigurnosni prekidač. Eskalator je ubrzo resetovan i nastavio je da radi normalno.

Ipak, Tramp ne veruje da je sve to slučajnost. Najavio je da šalje pismo generalnom sekretaru UN-a Antoniu Guterešu, tražeći da se sačuvaju sve bezbednosne kamere i izvrši hitna istraga.

Zanimljivo je da, dok se Melanija nije presvlačila sve vreme i u čemu je stigla, u tome je i otišla, Donald je promenio barem kravatu. U UN je nosio crvenu, ali je iz aviona kod Bele kuće izašao sa plavom.

Zategnuti odnosi bračnog para bili i tokom posete kraljevskoj porodici

Novinar Majkl Volf je ranije izjavio da su Donald i Melanija "u suštini razdvojeni" i da žive odvojenim životima. Bela kuća ga je zbog toga oštro napala, nazivajući ga prevarantom i lažovom.

"NJujork Tajms" je u maju pisao da je Melanija često odsutna iz javnosti nedeljama, boraveći u svojim stanovima u NJujorku ili na Floridi, dok zvaničnici tvrde da je ona u Beloj kući češće nego što javnost misli.

Iako se bračni par, sudeći po slikama, trudi da deluje harmonično, izgleda da im je brak na ozbiljnom testu. Naime, kako su navodili izvori iz britanske kraljevske porodice, spavali su u odvojenim apartmanima u zamku Vindžor. Foto: Tanjug

Prema pisanju "Dejli mejla", par je odlučio da ima više privatnosti tokom svoje državne posete Velikoj Britaniji i čak su naručili posteljinu koja je dopremljena iz SAD. Srećom, Vindžoru ne manjka prostora, jer ima preko 1.000 soba, uključujući državne odaje, privatne apartmane, kapele i kancelarije.

U britanskoj štampi su se odmah pojavile šale o Melanijinoj posebnoj sobi, dok stručnjak za kraljevsku porodicu Alaster Brus objašnjava da glavni gosti u Vindžoru obično dobijaju apartman sa bračnim i odvojenim krevetom, tako da je par mogao biti zajedno - da su to želeli.

(Stil)

BONUS VIDEO: