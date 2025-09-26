Četiri dana nakon što je njen muž, Čarli Kirk, ubijen iz vatrenog oružja na govoru na Univerzitetu Juta Vali, Erika je morala da objasni njihovoj trogodišnjoj ćerki zašto joj se otac ne vraća kući. "Dušo, tata te mnogo voli. Ne brini. On je na poslovnom putu sa Isusom, tako da može da priušti tvoj budžet za borovnice."

Foto: Profimedia

Osam dana nakon Kirkove smrti, upravni odbor kompanije Turning Point USA jednoglasno je izabrao 36-godišnju Eriku za sledeću izvršnu direktorku i predsednicu, kako bi pomogla u vođenju organizacije koju je njen pokojni muž osnivao 2012. godine kada je imao samo 18 godina.

Imenovanje nije bilo neočekivano. Članovi upravnog odbora otkrili su da je Čarli Kirk ranije rekao višestrukim rukovodiocima da je ovaj plan sukcesije ono što želi u slučaju svoje smrti. „Čarli nas je sve pripremio za trenutak poput ovog“, naveo je upravni odbor u svom saopštenju. „Neumorno je radio kako bi osigurao da Turning Point USA bude izgrađen da preživi čak i najveće testove.“ Foto: AP

Ko je Erika Kirk?

Erika Lejn Francve je rođena 20. novembra 1988. godine. Odgajila ju je samohrana majka, razvedena žena. Erika je završila Univerzitet Redžis u Denveru, gde je godinu dana igrala košarku NCAA Divizije II.

Erika je stekla dvostruku diplomu iz političkih nauka i međunarodnih odnosa. Kasnije je 2017. godine stekla master diplomu iz američkih pravnih studija. Prema njenoj veb stranici, trenutno je na doktoratu iz biblijskih studija.

Kao devojka, Erika je bila Mis Arizona USA 2012. godine, a kasnije je bila angažovana u modnoj industriji kao model, glumica i kasting direktorka. Takođe je radila kao agent za nekretnine u NJujorku. Foto: Profimedia

Politika Čarlija Kirka bila je duboko ukorenjena u desnom krilu američke politike, sa naglaskom na nacionalizam, hrišćanske vrednosti i snažnu podršku predsedniku Trampu.

Kirk je bio poznat po svojim stavovima koji su se protivili abortusu, promovisao je tradicionalne porodične vrednosti i bio protiv legalizacije marihuane. Također je snažno podržavao pravo na posedovanje oružja i bio protiv restriktivnih zakona koji bi ograničili to pravo.

Foto: Profimedia

Kirk je feminizam nazivao "lažnim" i "štetnim", a njegova izjava koja kaže da "Žene u svojim ranim tridesetim godinama nisu na vrhuncu i nisu toliko atraktivne na tržištu za upoznavanje." bila je široko kritikovana.

Kirk je često naglašavao važnost tradicionalnih porodičnih vrednosti, dok je savetovao mladim ženama da se fokusiraju na brak i roditeljstvo, smatrajući to ključem za ispunjen život. U jednom intervjuu rekao je:

"Imati porodicu će promeniti vaš život na najbolji mogući način, zato se venčajte i rađajte što više dece."

U isto vreme njegova supruga je gradila svoju karijeru, školovala se dok je pričala kako žena treba da sedi kod kuće i sluša svog muža. Foto: AP

Šta Amerikanci zameraju Eriki?

Neki analitičari smatraju da bi Erika mogla koristiti smrt svog muža kao političku platformu za daljnje širenje konzervativnih stavova, što izaziva zabrinutost među liberalnijim krugovima. S druge strane mreže su pune komentara poput ovih:

"Da je meni ubijen muž, sigurno ne bih bila spremna da izađem u javnost sa savršenom šminkom i u belom odelu."

"Nije mi jasno kako je podržavala muža čiji stav je bio da sedi kod kuće i rađa decu, dok je ona završavala sve te silne fakultete." Foto: Profimedia

"Kako je moguće da takav "hrišćanin i pravednik" oženi ženu koja je išla na izbor za Mis Amerike? NJena šminka je gusta kao cement!"

"Možete li da zamislite DŽeki Kenedi kako radi ono što je ova udovica uradila? Kako da održite politički govor ako ste slomljeni smrću svog muža? Slomljeni ljudi jedva mogu da govore, a kamoli da organizuju politički pokret. Udovica pleše na sahrani svog muža iz oportunističkih razloga, i njemu bi to bilo ok i on bi se složio sa tim?! "

(Stil)

BONUS VIDEO: