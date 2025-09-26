Vikendici repera Jasmina Fazlića, poznatijeg kao Jala Brat, izgorela je rano jutros. Naime, kako prenose bosanski mediji, rano jutros došlo je do požara na jednoj od vikendica u naselju Vrutci, kod Nišića, opština Ilijaš.

Kako je potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, požar je ugašen.

Foto: ATA images/M. P.

 

 

Inače, Jala Brat na društvenim mrežama se samo u nekoliko navrata pohvalio ovom vikendicom, pa je tako jednom prilikom pozirao kod bazena i sliku objavio na svom Instagram profilu.

S druge strane, reper je na svom Tik Tok nalogu delio video snimke sa ove vikendice koju je sredio po svom ukusu. Kako može da se vidi, ispred kuće je ogroman bazen koji okružuje zelenilo, tu su i ležaljke, kao i stakleni sto i stolice za odmor.

Pročitajte još

LAZIĆ UVALIO DRUGA U PROBLEME: "Auto je bio pod rentom"

LAZIĆ UVALIO DRUGA U PROBLEME: "Auto je bio pod rentom"

16:37

Glumac napustio Vračar, otišao na selo: Rakija, vino, kobaje

Glumac napustio Vračar, otišao na selo: Rakija, vino, kobaje

15:32

ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica

ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica

12:37

MUSLIMOVIĆ O BEŠLIĆU: "Oboje su loše, i Halid i žena"

MUSLIMOVIĆ O BEŠLIĆU: "Oboje su loše, i Halid i žena"

09:42

Foto: TikTok printskrin/jalabrat

 

 

Oglasili se iz MUP-a - otkriven "krivac"

Takođe, na terenu su bili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, te veštak protivpožarne zaštite, a kako policija navodi "krivac" za požar su loše instalacije.

Foto: TikTok printskrin/jalabrat

 

 

- Požar na vikendici u naselju Vrutci je prijavljen u 03:40 sati, a u 06:30 sati je ugašen. U 10:30 sati je završen uviđaj uz prisustvo dežurnog veštaka protivpožarne zaštite, te je utvrđeno da je uzrok požara neispravne električne instalacije - potvrdila je portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

GENERAL PAVKOVIĆ PREVREMENO IZLAZI IZ HAGA Vučić: Da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio junački
Vesti

GENERAL PAVKOVIĆ PREVREMENO IZLAZI IZ HAGA Vučić: Da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio junački

DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Sport

DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!

BONUS VIDEO:

#Jala Brat #Jala Brat Instagram #Jala Brat vikendica #Jala Brat kuća #izgorela vikendica Jale Brata #VIP #Jasmin Fazlić #BIH vesti #Bosna vesti #Bosna i Hercegovina vesti #Sarajevo vesti
Komentari 0
"АЈ САМО СТАНИТЕ!" Вучић о лицемерју званичника - У твојој земљи сам гледао у једном дану дана више интервенција него у мојој за 300 дана!

"AJ SAMO STANITE!" Vučić o licemerju zvaničnika - U tvojoj zemlji sam gledao u jednom danu dana više intervencija nego u mojoj za 300 dana!