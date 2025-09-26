Vikendici repera Jasmina Fazlića, poznatijeg kao Jala Brat, izgorela je rano jutros. Naime, kako prenose bosanski mediji, rano jutros došlo je do požara na jednoj od vikendica u naselju Vrutci, kod Nišića, opština Ilijaš.

Kako je potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, požar je ugašen. Foto: ATA images/M. P.

Inače, Jala Brat na društvenim mrežama se samo u nekoliko navrata pohvalio ovom vikendicom, pa je tako jednom prilikom pozirao kod bazena i sliku objavio na svom Instagram profilu.

S druge strane, reper je na svom Tik Tok nalogu delio video snimke sa ove vikendice koju je sredio po svom ukusu. Kako može da se vidi, ispred kuće je ogroman bazen koji okružuje zelenilo, tu su i ležaljke, kao i stakleni sto i stolice za odmor.

Foto: TikTok printskrin/jalabrat

Oglasili se iz MUP-a - otkriven "krivac"

Takođe, na terenu su bili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, te veštak protivpožarne zaštite, a kako policija navodi "krivac" za požar su loše instalacije. Foto: TikTok printskrin/jalabrat

- Požar na vikendici u naselju Vrutci je prijavljen u 03:40 sati, a u 06:30 sati je ugašen. U 10:30 sati je završen uviđaj uz prisustvo dežurnog veštaka protivpožarne zaštite, te je utvrđeno da je uzrok požara neispravne električne instalacije - potvrdila je portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

