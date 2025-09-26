Slovački parlament usvojio je danas ustavni amandman kojim se definiše postojanje samo dva pola, muškog i ženskog u slovačkom Ustavu, a takođe se uvodi ustavna garancija jednake plate za muškarce i žene za isti rad, prenosi agencija TASR.

Zakon dodatno reguliše usvajanje dece i obrazovni proces, a prema navodima predlagača, cilj je jačanje suvereniteta Slovačke u kulturno-etičkim pitanjima.

Od 99 prisutnih poslanika, 90 je glasalo za, sedam je bilo protiv predloga, a dva su bila uzdržana. Foto: Profimedia

Ustavni amandman odgovara na potrebu zaštite kulturnog nasleđa sadržanog u preambuli slovačkog Ustava, posebno u priznavanju braka između muškarca i žene kao jedinstvene zajednice, navodi se u vladinom predlogu koji je odobrio parlament.

Amandman uključuje zajednički predlog vladajuće koalicije, Hrišćansko-demokratskog pokreta (KDH) i poslanika Hrišćanske unije, koji je usvojen u junu.

Kao rezultat usvojenog amandmana, Ustav će sada uključivati zabranu surogat majčinstva i pravo deteta da zna svoje roditelje, uz eksplicitno navođenje da je majka žena, a otac muškarac. Foto: Profimedia

Promene takođe definišu pol na osnovu bioloških kriterijuma i jačaju roditeljska prava u okviru školskog sistema.

Ustavni amandman trebalo bi da stupi na snagu 1. novembra.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: